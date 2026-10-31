Σε στενή επαφή βρίσκονται ΑΣ ΠΑΟΚ και ΠΑΕ για το γήπεδο, με νέα σχέδια και μελέτες να βρίσκονται στο τραπέζι και το πλάνο κατασκευής να τρέχει.

Σε κρίσιμη φάση βρίσκεται το ζήτημα της ανέγερσης του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, με τους αρμόδιους φορείς να τρέχουν τις διαδικασίες. Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, με επίσημη τοποθέτησή του, επιβεβαίωσε τη στενή και διαρκή συνεργασία που διατηρεί εδώ και πολλούς μήνες με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με αποκλειστικό γνώμονα την υλοποίηση του μεγάλου ονείρου για το νέο «σπίτι» του Δικεφάλου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές πραγματοποιούν συνεχείς συναντήσεις και εντατική ανταλλαγή εγγράφων, αποδεικνύοντας ότι το πρότζεκτ προχωρά σταθερά. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, παραλήφθηκαν νέες μελέτες και σχέδια τα οποία εξελίσσονται και βελτιώνονται συνεχώς.

Το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα και με τη σημερινή ενημέρωση του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ είναι στο τέλος του 2026 να κατατεθεί επίσημα η αίτηση για την έκδοση της πολεοδομικής άδειας, θέτοντας τις βάσεις ώστε το καλοκαίρι του 2027 να πάρουν μπροστά οι μπουλντόζες και να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής της νέας Τούμπας.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ

«Εδώ και πολλούς μήνες είμαστε σε στενή επαφή με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφορικά με το θέμα της ανέγερσης του νέου γηπέδου μας στην Τούμπα.

Όλο αυτό το διάστημα πραγματοποιούνται συναντήσεις με τα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και ανταλλαγή εγγράφων.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο παραλάβαμε και σήμερα, μελέτες και σχέδια, που προχωρούν και εξελίσσονται.

Στόχος, όπως έχει ειπωθεί και στην πρόσφατη παρουσίαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είναι στο τέλος του 2026 να κατατεθεί η αίτηση για την έκδοση της πολεοδομικής άδειας και το καλοκαίρι του 2027 να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου μας.»