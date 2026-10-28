Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις του ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 3-1.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής στο ντέρμπι του Κυπέλλου με την ΑΕΚ με σκορ 3-1.

Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν 3-1 και σκαρφάλωσαν στην τρίτη θέση. Ο Μπάνζα στο 8' με κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον ΠΑΟΚ σε σέντρα του Κένι.

Η ΑΕΚ ισοφάρισε στο 50' με θαυμάσιο πλασέ του Γιόβιτς κι έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Μαρίν. Η Ένωση είχε την ψυχολογία κι έφτασε κοντά στο 1-2, σε τρεις περιπτώσεις. Σε μία εξ αυτών, ο Ζίνι σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι.

Στο 70' ο Σορετίρε συνεργάστηκε άψογα με τον Ζίβκοβιτς και με πλασέ ο Άγγλος σημείωσε το 2-1. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ένας εκ των κορυφαίων του ΠΑΟΚ, ο Σερίφ Εντιαγέ με δεξί σουτ στο 80'.

Τα highlights του αγώνα