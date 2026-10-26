Η αποστολή της Κηφισιάς Tutu Deals για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (27/10, 17:30).

Η φορμαρισμένη Κηφισιά Tutu Deals των τριών νικών στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια μετά το «διπλό» στην έδρα του Ηρακλή θα φιλοξενηθεί από τον Αστέρα ΑΚΤΟR στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα ψάξει το πρώτο της τρίποντο στον θεσμό.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ματς της Τρίπολη και ανακοινώθηκε η αποστολή. Ο Αργεντινός τεχνικός άφησε εκτός τον Αντόνισε και τον Ραμίρεζ για λόγους αποφόρτισης.

Από εκεί και πέρα εκτός παραμένουν οι τραυματίες Κούσουλος, Ντε Λουίς και Δοϊρανλής.

Η αποστολή της Κηφισιά Tutu Deals

Ρόμπερτς, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Καλοσκάμης, Αμπάντα, Βαν Άιμα, Πολυκράτης, Ζυγούρας, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μάνσο, Πόμπο, Μπένι, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Μαγκανάς, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Εμπουλά, Κυριόπουλος, Σαγκάλ, Χριστόπουλος