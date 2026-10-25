Η Κηφισιά Tutu Deals αποθέωσε την ατμόσφαρια στον αγώνα που έγινε στο Καυτανζόγλειο και φίλοι του Ηρακλή ανταπέδωσαν το σεβασμό στο κλαμπ των Βορείων Προαστίων.

Η Κηφισιά Tutu Deals πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα του Ηρακλή, μάλιστα με μεγάλη ανατροπή. Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων, με ανακοίνωσή του, ευχαρίστησε τον Γηραιό για τη φιλοξενία, ενώ εξέφρασε τον σεβασμό του τόσο προς τον σύλλογο όσο και προς την ατμόσφαιρα που επικράτησε στο Καυτανζόγλειο.

Από την πλευρά τους, φίλοι του Ηρακλή, με σχόλιά τους κάτω από τη σχετική ανακοίνωση, ανταπέδωσαν το fair play και τον σεβασμό προς την ομάδα της Αττικής, αναγνωρίζοντας ότι η ομάδα τους ηττήθηκε δίκαια.

Σίγουρα, τέτοιες συμπεριφορές από συλλόγους και οπαδούς βοηθούν το ποδόσφαιρο να κάνει βήματα προς το καλύτερο.