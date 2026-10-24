Ο Ηρακλής προηγήθηκε δύο φορές, όμως η εξαιρετική Κηφισιά Tutu Deals, είχε πάντα τις απαντήσεις και τα γκολ και έφυγε από το Καυτανζόγλειο με ένα μεγάλο διπλό (2-3), με τον Σαγάλ να πετυχαίνει το νικητήριο τέρμα!

Τι και αν βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ; Η Κηφισιά Tutu Deals κατάφερε να κάνει την μεγάλη ανατροπή, να επικρατήσει με 3-2 του Ηρακλή και να πάρει ένα σημαντικότατο τρίποντο. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πέτυχε την τρίτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και φτάνοντας τους 11 βαθμούς ανέβηκε στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο «Γηραιός» από την πλευρά του που προηγήθηκε δύο φορές, αλλά δεν πήρε ούτε βαθμό, έμεινε στους 9 και 9η θέση.

Πως κατέβηκαν οι δύο ομάδες

Ο Βάλτερ Ματσάρι παρέταξε τον Ηρακλή σε σχηματισμό 3-4-3. O Aθανασιάδη στην εστία, με τους Τσάκλα, Πίνια και Βούρο στα στόπερ. Σόρια και Νανού ακραίοι μπακ - χαφ. Σουρλής - Ραντόνια χαφ και οι Νιζέρ, Λόπεθ και Μάρκες στην επίθεση. Από την πλευρά του ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε την Κηφισιά Tutu Deals σε διάταξη 4-2-3-1. O Ραμίρεζ στην εστία, με τους Μάνσο, Ζολιμπουά, Βαν Άιμα και Αμπάντα μπροστά του. Ρουκουνάκης - Γιάγκνε στα χαφ, με τον Πόμπο στο «10». Σαγκάλ - Αντόνισε εξτέμ και φορ ο Χριστόπουλος.

Εξαιρετικό ξεκίνημα με ένα γκολ ακυρωμένο και ένα κανονικό

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο στο οποίο η Κηφισιά Tutru Deals ξεκίνησε πιο δυνατά και μόλις στο 7' κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τον Σαγάλ. Ένα γκολ που ακυρώθηκε καθώς στην εκτέλεση κόρνερ ο Πόμπο ήταν οφσάιντ.

Έξι λεπτά αργότερα αυτοί που πανηγύρισαν ήταν οι γηπεδούχοι, με το γκολ αυτό να μετράει κανονικά. Συγκεκριμένα στο 13' ο Σόρια έκανε ωραία σέντρα, ο Τσάκλα νίκησε τους πάντες στον αέρα και με κεφαλιά άνοιξε το σκορ κάνοντας το 1-0 για τον Ηρακλή.

Ακόμα ένα γκολ οφσάιντ και ισοφάριση για Κηφισιά

Ο γρήγορος ρυθμός συνεχίστηκε και στο 17' ο Μάρκες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρεζ για δεύτερη φορά, ωστόσο ο Νανού που έκανε την σέντρα ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε με το 1-0 να παραμένει.

Ένα προβάδισμα που έπαψε να υπάρχει για τους γηπεδούχους στο 33' λεπτό στο οποίο οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν. Ο Γιάγκνε και ο Σαγάλ άλλαξαν ωραία την μπάλα, ο πρώτος γύρισε στον Αντόνισε που αμαρκάριστος δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει και να κάνει το 1-1. Σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε και το ημίχρονο.

«Έσπασαν καρδιές» στο δεύτερο ημίχρονο

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ακόμα καλύτερο από το πρώτο με τον Ηρακλή να παίρνει και πάλι το προβάδισμα, αλλά την Κηφισιά αυτή την φορά όχι μόνο να ισοφαρίζει αλλά να παίρνει και το προβάδισμα, το οποίο και κράτησε παίρνοντας την μεγάλη αυτή ν.ίκη.

Ο Λόπεθ με κεφαλιά έκανε το 2-1

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν τον έλεγχο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και με τον Λόπεθ πήραν το προβάδισμα. Συγκεκριμένα στο 54' ο Σόρια έβγαλε ωραία σέντρα και ο Λόπεθ με κερφωτή κεφαλιά νίκησε τον Ραμίρεζ δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Όμορφο γκολ ο Πόμπο για την ισοφάριση

Οι φιλοξενούμενοι όπως και στο πρώτο, έτσι και στο δεύτερο όταν δέχθηκαν γκολ δεν το έβαλαν κάτω και ανέβηκαν για να ψάξουν την ισοφάριση. Μια ισοφάριση που πέτυχαν στο 77' με τον Πόμπο με ωραία προσπάθεια και σουτ να κάνει το 2-2 για την ομάδα των Βορείων Προαστίων.

Ο Σαγάλ την μεγάλη ανατροπή

Και μετά το 2-2 η Κηφισιά ήταν αυτή που προσπαθούσε να πιέζει ακόμα και για τη νίκη και το κατάφερε στο 86'. Ο Πολυκράτης από αριστερά έβγαλε γλυκιά σέντρα και ο Σαγάλ με εξαιρετική κεφαλιά έκανε το 2-3, σκορ το οποίο έμεινε ως το τέλος και η Κηφισιά πήρε την μεγάλη αυτή νίκη.

MVP: Δύο ήταν οι παίκτες που έκαναν την διαφορά για τους νικητές, ο Σαγάλ και ο Πόμπο. Θα βάλουμε MVP τον Χιλιανό που με εξαιρετική κεφαλιά έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Στο ύψος τους: Ο Πόμπο φυσικά θα μπει στο ύψος του, καθώς όχι μόνο πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ, αλλά συνολικά είχε εξαιρετική παρουσία στο ματς.

Αδύναμος κρίκος: Η άμυνα του Ηρακλή που δέχθηκε δύο γκολ με κεφαλιές και δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα που είχε.

Η γκάφα: Το ίδιο θα βάλουμε και εδώ. Η αμυντική λειτουργία ειδικά στο 2-3, καθώς δεν γίνεται στο 96' να αφήνεις τον Σαγάλ να σου πάρει κεφαλιά.

Το στραγάλι: Ο Τσκαλίδης δεν ακούστηκε καθόλου και από μόνο του αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι.

Το ταμείο του GAZZETTA: Η Κηφισιά δεν κατέθεσε τα όπλα όταν βρέθηκε και πάλι πίσω στο σκορ, ο Λέτο δεν φοβήθηκε να κάνει αλλαγή έναν παίκτη (Μπένι) που είχε βάλει πριν δέκα λεπτά και κατάφερε να κάνει την μεγάλη ανατροπή παίρνοντας μια σπουδαία νίκη.

ΗΡΑΚΛΗΣ: Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Τσάκλα, Σόρια (69′ Σάντε Σίλβα), Σουρλής (82′ Καϊμπουέ), Ραντόγια (58′ Κράιντζ), Νανού, Νίζετ, Λόπες (82′ Κόλιτς), Μάρκες

ΚΗΦΙΣΙΑ: Ραμίρες, Μάνσο, Ζολιμπουά, Εϊτζίμα, Αμπάντα (58′ Πολυκράτης), Σαγάλ, Γιάγκνε (58′ Κυριόπουλος), Ρουκουνάκης, Αντονίσε (85′ Σόουζα), Χριστόπουλος (58′ Μπένι – 69′ Ζέρσον), Πόμπο