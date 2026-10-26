Η αποστολή του Αστέρα AKTOR για τον αγώνα με την Κηφισιά Tutu Deals στην Τρίπολη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (27/10, 17:30).

Ο Αστέρας AKTOR μετά την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό έχει ακόμα μια εντός έδρας αναμέτρηση, καθώς θα υποδεχτεί στην Τρίπολη την Κηφισιά Tutu Deals, στο πλαίσιο της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Αρκάδες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τον αγώνα με την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο και ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν θα έχει στη διάθεση του τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Ο Αργεντινός ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον εσώ πλάγιο και η κατάσταση του θα αξιολογείται καθημερινά.

Από εκεί και πέρα εκτός έμειναν οι τραυματίες Αντριάν Ριέρα και Μπρούνο Πέρες. Ο πρώτος αναμένεται να μπει στις προπονήσεις από την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ ο δεύτερος μένει να φανεί εάν θα είναι έτοιμος για το ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα.

Τέλος, εκτός για λόγους ξεκούρασης έμειναν οι Νίκος Παπαδόπουλος και Άλεξ Μέντεθ.

Η αποστολή του Αστέρα AKTOR

Κριαράς, Χατζηεμμανουήλ, Κακαδιάρης, Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Μακέντα, Έντερ, Κετού, Τσίκο, Μπρόρσον, Τερεζίου, Ορόθκο, Καλτσάς, Κουρμπέλης, Γκέζος, Κώτσιρας, Σίλβα, Ρικαρντίνιο, Παπακανέλλος, Δεληγιαννίδης, Ζόγκου, Λάσκαρης, Κιμπιόκα