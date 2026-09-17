Ο Στέφαν Ντε Φράι ήρθε στον Παναθηναϊκό αποφασισμένος να προσφέρει με την εμπειρία του και οριακά δεν βγαίνει από το γήπεδο.

Συνήθως μετά από βραδιές όπως η χθεσινή, όπου ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 2-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος, όντας τυπικά φιλοξενούμενος, στεκόμαστε σε παίκτες που έκαναν τις πρώτες τους εμφανίσεις, όπως συνέβη χθες με τον Σαλάχ ή και με τον Μπινιάρη, που έπαιξε πρώτη φορά βασικός ή σε άλλους που δεν παίρνουν πολύ χρόνο και σε τέτοιους αγώνες έχουν την ευκαιρία τους να δείξουν (Πελίστρι, Γιάγκουσιτς κλπ.).

Ωστόσο εμείς θα κάνουμε μια διαφορετική επιλογή και θα εξετάσουμε την περίπτωση του Στέφαν Ντε Φράι. Όχι με αφορμή την απόδοση που είχες χθες, αυτή δεν έχει και τόσο σημασία, αλλά για το γεγονός πως ήταν πάλι εκεί, αγνοώντας την έννοια της λέξης «ξεκούραση» από τη στιγμή που ήρθε στην ομάδα.

Τι κι αν τα ματς ήταν μαζεμένα, τι κι αν κάποια ήταν υψηλής δυσκολίας και απαιτήσεων, τόσο σωματικών όσο και πνευματικών, ο Ολλανδός στόπερ και πρώην αρχηγός της Ίντερ συνεχίζει «αχάμπαρος» να κάνει αυτό που του αρέσει, να παίζει ποδόσφαιρο με κάθε ευκαιρία.

Έχει αγωνιστεί σε όλα τα ματς, πρώτος σε λεπτά μετά τον Πένια

Όταν το καλοκαίρι αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την Ίντερ, ήρθε στον Παναθηναϊκό για να ηγηθεί της άμυνας με την ποιότητα που έχει, αλλά για να βοηθήσει τους υπόλοιπους παίκτες με την εμπειρία του.

Και ο 34χρονος Ντε Φράι δεν θα μπορούσε να δώσει καλύτερο παράδειγμα απ' αυτό της διάθεσής του να αγωνίζεται και να είναι «παρών» συνεχώς. Δώδεκα ματς έχει δώσει το «τριφύλλι» από το καλοκαίρι που ξεκίνησε τα προκριματικά μέχρι σήμερα και ο Ολλανδός στόπερ, παρά την ηλικία του και την αστρόσκονη που τον περιβάλλει, δεν έλειψε σε κανένα.

Αγωνίστηκε και στα 12, στα 11 εξ' αυτών ως βασικός, ερχόμενος από τον πάγκο μόνο στον αγώνα με τη Νίκη Βόλου την 1η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Δεν είναι όμως μόνο ότι δεν έχασε κανέναν αγώνα, αλλά και το γεγονός, πως, με εξαίρεση το ματς με την ομάδα της Μαγνησίας, στα υπόλοιπα 11, τα δύο εκ των οποίων είχαν και παράταση, δεν έχασε ούτε ένα λεπτό.

Αποτέλεσμα να έχει καταγράψει συνολικά 1.179 λεπτά, δηλαδή 98,25 λεπτά ανά ματς. Μόνο ο Ινάκι Πένια, ο οποίος έχει το απόλυτο έχοντας παίξει βασικός σε όλα τα παιχνίδια, τον ξεπερνάει σε αγωνιστικό χρόνο, αφού εκείνος έχει αγωνιστεί και στα 1.235 λεπτά των αγώνων των «πράσινων». Κοινώς, ο Ντε Φράι έχει βρεθεί στο χορτάρι για το 95% των λεπτών που έχει παίξει το «τριφύλλι» στα 12 αυτά ματς.

Ποσοστό ακραίο αν σκεφτεί κανείς πως μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που είναι 34 ετών, ο οποίος με τις παραστάσεις που έχει θα μπορούσε να είναι και λίγο πιο «μπλαζέ» όσον αφορά π.χ. τα ματς του Κυπέλλου και να ζητήσει να ξεκουραστεί.

Όμως, ο Ολλανδός στόπερ κάνει ακριβώς το αντίθετο, όπως αποκάλυψε και ο Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά το ματς με την Κηφισιά σε σχετική ερώτηση που του έγινε για το γεγονός πως δεν άλλαξε ούτε σήμερα εκείνον και τον Πένια.

Αφότου εξήγησε γιατί αποφεύγει το υπερβολικό ροτέισον που φτάνει τους 8-9 ποδοσφαιριστές, είπε για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού: «Όταν ο Στεφάν είναι εντάξει, θέλει να παίζει και να βοηθήσει την ομάδα με την εμπειρία που έχει αποκτήσει απ' αυτή την υπέροχη καριέρα. Θέλει να τη μοιραστεί με όλους τους συμπαίκτες του. Οπότε για μένα δεν υπήρξε δεύτερη σκέψη σχετικά με το αν έπρεπε να αγωνιστεί (αφού ήταν καλά)».

Πέραν από την απόδοσή του στον αγωνιστικό χώρο, που είναι εξαιρετική στα πρώτα αυτά ματς και της χημείας που έχει αποκτήσει με τον Φαν Ντρόνγκελεν, το «τριφύλλι» φαίνεται να έχει πετύχει διάνα με την περίπτωσή του, πάνω απ' όλα για τον χαρακτήρα που έχει εντάξει στο δυναμικό του. Έναν leader by example που έχει πολλά να δώσει στο κλαμπ και τους ανθρώπους του.