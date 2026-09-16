Με πέναλτι και εκπληκτικό σουτ του Ουναΐ στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς και έκανε το 2/2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της Κηφισιάς στη Λεωφόρο, όντας φιλοξενούμενος, για την 3η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος και συνέχισε την ξέφρενη πορεία του εν Ελλάδι μετρώντας 6/6. Τη λύση έδωσε ο Αζεντίν Ουναΐ από την άσπρη βούλα στο 76', έπειτα από πέναλτι που κέρδισε ο Τεττέη από τον Ζολιμπουά.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο Σεμπάστιαν Λέτο πήγε σ' ένα 4-2-3-1. Κάτω από την εστία είναι ο Αναγνωστόπουλος. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Ζολιμπουά και Καλοσκάμης ενώ στα πλάγια θα είναι δεξιά ο Αποστολάκης και αριστερά ο Πολυκράτης.

Στη μεσαία γραμμή θα είναι οι Γιάγκνε και Δοϊρανλής ενώ πίσω από τον Χριστόπουλο, που βρέθηκε στην κορυφή της επίθεσης, ήταν οι Πατήρας, Εμπουλά και Μαγγανάς.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ παρέταξε την ομάδα του με 4-2-3-1 και αρκετές αλλαγές. Όχι όμως και κάτω από την εστία, εκεί που είδαμε τον Πένια να συνεχίσει το σερί του, όπως συνέβη και με τον Ντε Φράι στην άμυνα, ο οποίος είδε τον «ομόσταυλό» του, Φαν Ντρόνγκελεν να μένει εκτός για ξεκούραση ενώ εκείνος βρέθηκε δίπλα στον Πάλμερ-Μπράουν για το σημερινό παιχνίδι. Στο δεξί άκρο της άμυνας επανήλθε ο Τσάπρας και στο αριστερό βρέθηκε ο Σαλάχ-Εντίν.

Στη μεσαία γραμμή ξεκίνησαν οι Κοντούρης και Κάνγκουα ενώ μπροστά τους βρέθηκε ο Γιάγκουσιτς. Στα δύο άκρα της επίθεσης έπαιξαν ο Μπινιάρης (δεξιά) και Πελίστρι (αριστερά) ενώ στην επίθεση ξεκίνησε ο Τεττέη.

Ένα πρώτο μέρος χωρίς θέαμα και φάσεις

Και οι δύο ομάδες εμφανίστηκαν αρκετά επηρεασμένες από το ροτέισον που έκαναν οι προπονητές τους κι έτσι το παιχνίδι δεν είχε ούτε ρυθμό ούτε φάσεις στα πρώτα λεπτά. Στο 16' υπήρξε η πρώτη υποψία ευκαιρίας, όταν ο Πελίστρι πέρασε ωραία κάθετη στον Τεττέη, όμως ο Πολυκράτης πρόλαβε τον Έλληνα φορ προτού εκτελέσει έχοντας βρεθεί απέναντι στον Αναγνωστόπουλο από πολύ κοντά.

Τέσσερα λεπτά μετά ήταν και ο πάλι ο Τεττέη, που μπήκε στη φάση από το γύρισμα του Τσάπρα, αλλά δεν πρόλαβε να έρθει σε επαφή τη μπάλα και να εκτελέσει από πολύ καλή θέση.

Η πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη από την πλευρά της Κηφισιάς έγινε στο 34ο λεπτό, όταν ο Πατήρας πήρε τη μπάλα από τα δεξιά, συνέκλινε και μπήκε στην περιοχή, εκτέλεσε, αλλά ο Κοντούρης έκοψε με τάκλιν. Η πρώτη κανονική της φάση ήρθε πέντε λεπτά αργότερα, όταν ο Χριστόπουλος μπήκε από πλάγια αριστερά και σούταρε, αλλά ο Πένια μπλόκαρε εύκολα.

Στο 45' η καλύτερη στιγμή του πρώτου μέρους για τον Παναθηναϊκό, όταν ο Κάνγκουα βρέθηκε με τη μπάλα στα όρια της περιοχής, έκανε ένα τεχνικό σουτ, αλλά εκείνη πέρασε λίγο άουτ από το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας της Κηφισιάς.

Ο Ουναΐ μπήκε και το καθάρισε

Στο δεύτερο μέρος του αγώνα οι δύο ομάδες ξεκίνησαν χωρίς αλλαγές. Η πρώτη καλή ευκαιρία ήρθε στο 56ο λεπτό, όταν ο Κάνγκουα εκτέλεσε απευθείας το φάουλ, αλλά ο Αναγνωστόπουλος εκτινάχθηκε κι έκανε ωραία απόκρουση. Λίγα λεπτά απείλησε και πάλι ο μέσος από την Γκάμπια με σουτ από τα όρια της περιοχής, που θα μπορούσε να είναι καλύτερο αν δεν υπήρχε ένα στιγμιαίο μπέρδεμα.

Στο 70' ήταν και η σειρά της Κηφισιάς να απειλήσει για πρώτη φορά στο δεύτερο 45λεπτο, όταν ο Σαγκάλ έπιασε ένα συρτό σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ.

Έξι λεπτά αργότερα ήρθε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Ο Τεττέη μπήκε στην περιοχή, κέρδισε πέναλτι από την προσπάθεια του Ζολιμπουά να τον μαρκάρει και ο Ουναΐ σκόραρε από την άσπρη βούλα για το 0-1.

Ο Μαροκινός επιθετικός μέσος όμως δεν έμεινε εκεί. Στο 89ο λεπτό πήρε τη μπάλα στον χώρο από τον Αντίνο στα αριστερά, την έφερε στο δεξί, πλησίασε στην περιοχή και με υπέροχο πλασέ σκόραρε για το 0-2.

Λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, στο 90+4' η Κηφισιά είχε μία καλή στιγμή να μειώσει, αλλά ο Πένια έβγαλε το καλό πλασέ του Θεοωρίδη.

Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός έβγαλε... την υποχρέωση, κέρδισε ξανά κι έφτασε στο 6/6 στις εν Ελλάδι υποχρεώσεις του, έχοντας το απόλυτο σε πρωτάθλημα (4/4) και Κύπελλο (2/2).

Ενδεκάδες:

Κηφισιά (πρ. Λέτο): Αναγνωστόπουλος, Καλοσκάμης, Ζολιμπουά, Αποστολάκης, Πολυκράτης, Γιάγκνε (73' Ρουκουνάκης), Δοϊρανλής (20' Μπένι), Εμπουλά, Πατήρας (63' Σαγκάλ), Μαγγανάς (62' Θεοδωρίδης), Χριστόπουλος (73' Πόμπο).

Παναθηναϊκός (πρ. Νίστρουπ): Πένια, Ντε Φράι, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας (64' Ουναΐ), Σαλάχ-Εντίν, Κοντούρης (83' λ.τ. Κάτρης), Μπινιάρης, Γιάγκουσιτς (64' Καμαρά), Πελίστρι (64' Αντίνο), Κάνγκουα, Τεττέη (83' Ντέσερς).