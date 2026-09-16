Ο Ινιάνι Πένια έχει το απόλυτο στην αρχική ενδεκάδα των αγώνων του Παναθηναϊκού.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ ξεκουράζει παίκτες στο Κύπελλο. Όλους εκτός από έναν. Ο Ινιάνι Πένια είναι βασικός με την Κηφισιά και πλέον ο 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας είναι ο μοναδικός που έχει ξεκινήσει και στους 12 αγώνες του τριφυλλιού σε όλες τις διοργανώσεις. Με τις παρατάσεις στα ευρωπαϊκά ματς με ΤΣΣΚΑ και Κράλοβετς ο Πένια μετράει ήδη 1.050'!

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος που επίσης έχει το απόλυτο έως σήμερα, έχει 11 ματς βασικός και θα φανεί απλά αν θα παίξει αλλαγή και θα είναι κι αυτός παρών και στα 12 παιχνίδια.

Σημαντικό και το γεγονός ότι ο έμπειρος Ντε Φράι έχει 11 ματς στα 12 ως βασικός. Στο μόνο που δεν ξεκίνησε ο 34χρονος διεθνής Ολλανδός στόπερ, αλλά αγωνίστηκε στην πορεία, ήταν το ματς Κυπέλλου στην πρεμιέρα με τη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Ο Νίστρουπ τότε τον πέρασε στον αγώνα στο 56'.