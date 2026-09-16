Το γκολ του Μύθου και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 0-1.

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε την πρώτη του νίκη φέτος στον θεσμό του Κυπέλλου. Με γκολ του Μύθου στο 20' σε ασίστ του Κένι νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο και βελτίωσε τη βαθμολογική του θέση.

Ο Δικέφαλος είχε και δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο με τον Τάχα Άλι.

Τα highlights του αγώνα