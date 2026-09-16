Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 0-1: Τα highlights του αγώνα
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Το γκολ του Μύθου και οι καλύτερες φάσεις της αναμέτρησης Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 0-1.
Ο ΠΑΟΚ πέτυχε την πρώτη του νίκη φέτος στον θεσμό του Κυπέλλου. Με γκολ του Μύθου στο 20' σε ασίστ του Κένι νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο και βελτίωσε τη βαθμολογική του θέση.
Ο Δικέφαλος είχε και δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο με τον Τάχα Άλι.
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: INTIME
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