Μετά την ισοπαλία με τον ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ δεν είχε περιθώριο για νέα βαθμολογική απώλεια στο Κύπελλο! Τελικά το γκολ του Μύθου ήταν αυτό που έκανε την διαφορά (0-1) στο Περιστέρι κι έδωσε στον Δικέφαλο του Βορρά το τρίποντο επί του Ατρομήτου.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε τελικά να προστατεύσει το 0-1 και να φύγει για δεύτερη φορά μέσα σε 17 ημέρες νικητής από το Περιστέρι, αυτή τη φορά για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ήταν ένα τρίποντο που είχε μεγάλη ανάγκη μετά το 0-0 με τον ΟΦΗ στην πρεμιέρα της League Phase. Με την ΑΕΚ εντός και την Καλαμάτα εκτός να ακολουθούν, ο «Δικέφαλος» πήρε τους πρώτους τρεις βαθμούς του στη διοργάνωση, χωρίς όμως η εμφάνισή του να κρύψει τα προβλήματα που εξακολουθεί να παρουσιάζει όταν ο αντίπαλος ανεβάζει την πίεσή του.

Ετσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε με τον Ντιένγκ κάτω από τα δοκάρια, τους Μήτογλου και Μάγκνουσον στο κέντρο της άμυνας, τον Λύρατζη στο δεξί άκρο και τον Ούρονεν στο αριστερό. Καραμάνης και Μουτουσαμί αποτέλεσαν το δίδυμο στον άξονα, με τους Σερτζίνιο, Τσούμπερ και Πνευμονίδη να κινούνται πίσω από τον Τσαντίλα.

Ο Νούνιες (σκόρερ στο ματς του πρωταθλήματος) απουσίαζε για τον Ατρόμητο, όπως και ο Τζοβάρας που είχε ένα χτύπημα στη γάμπα στην προπόνηση της Κυριακής.

Ο Αλέσιο Λίσι προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Ο Τσιφτσής ξεκίνησε κάτω από τα δοκάρια και φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, με τους Κένι και Τέιλορ στα δύο άκρα της άμυνας και τους Ελουστόντο, Ντιέγκο Κόστα στο κέντρο της.

Ο Γιάκιτς πήρε θέση στον άξονα μαζί με τον Ούγκρεσιτς, με τον Καμαρά σε πιο προωθημένο ρόλο. Χατσίδης και Τάχα Άλι ξεκίνησαν στις δύο πλευρές της επίθεσης, ενώ στην κορυφή βρέθηκε ο 19χρονος Ανέστης Μύθου.

Ο Μύθου βρήκε τη λύση

Ο ΠΑΟΚ είχε από τα πρώτα λεπτά περισσότερο την μπάλα στα πόδια του, όμως η πίεση του Ατρομήτου και οι μικρές αποστάσεις ανάμεσα στις γραμμές του δυσκόλευαν σημαντικά την ανάπτυξη των «ασπρόμαυρων». Οι γηπεδούχοι έκλειναν καλά τους χώρους και δεν επέτρεπαν στον Δικέφαλο να πλησιάσει με αξιώσεις την περιοχή του Ντιένγκ.

Η πρώτη τελική του ΠΑΟΚ ήρθε από στατική φάση στο 11ο λεπτό, όταν ο Μύθου πήρε την κεφαλιά, χωρίς να δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα στην άμυνα του Ατρομήτου.

Η εικόνα άλλαξε στο 20'. Για πρώτη φορά οι παίκτες του Λίσι κατάφεραν να διασπάσουν με γρήγορη κυκλοφορία τις δύο γραμμές άμυνας των γηπεδούχων. Η μπάλα έφτασε στον Κένι, εκείνος γύρισε σωστά προς τον Μύθου και ο 19χρονος φορ με απευθείας τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Δύο λεπτά αργότερα ήρθε η πρώτη τελική του Ατρομήτου, με το μακρινό σουτ του Πνευμονίδη να καταλήγει εύκολα στα χέρια του Τσιφτσή. Μετά το γκολ οι γηπεδούχοι ανέβασαν την πίεσή τους και προσπάθησαν να μεταφέρουν το παιχνίδι προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, η επόμενη καλή στιγμή ανήκε στους φιλοξενούμενους.

Στο 38' ο Κένι επιχείρησε τη σέντρα-σουτ από δεξιά, με τον Χατσίδη να μην προλαβαίνει για λίγο να βάλει την προβολή και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Το τελευταίο τέταρτο του πρώτου μέρους, πάντως, είχε στοιχεία που πρέπει να προβληματίσουν τον Λίσι. Όπως είχε συμβεί και στο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής, ο ΠΑΟΚ άρχισε να δίνει μέτρα στον αντίπαλο και δυσκολευόταν να βγάλει με καθαρό τρόπο την μπάλα μακριά από την περιοχή του Τσιφτσή.

Ο Ατρόμητος έφτανε πλέον με μεγαλύτερη ευκολία στο τελευταίο τρίτο, χωρίς όμως να μετατρέπει αυτή την υπεροχή σε πραγματικές ευκαιρίες. Η τελική πάσα των γηπεδούχων ήταν κακή και ο ΠΑΟΚ, παρά την πίεση που δέχθηκε, δεν επέτρεψε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου τη μεγάλη φάση.

Οι παρεμβάσεις του Λίσι και το δοκάρι του Άλι

Ο Ατρόμητος μπήκε στο δεύτερο μέρος με διάθεση να πιέσει περισσότερο και στο 56' προσπάθησε να απειλήσει με τον Τσούμπερ, όμως το σουτ του ήταν αδύναμο και ο Τσιφτσής μπλόκαρε χωρίς πρόβλημα.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν έδειχνε ικανοποιημένος από την παρουσία του Ούγκρεσιτς και η πρώτη παρέμβασή του ήταν η είσοδος του Ζαφείρη αντί του Σέρβου μέσου. Ακολούθησε τριπλή αλλαγή, με τους Πέλκα, Μπαταούλα και Εντιαγέ να περνούν στο παιχνίδι αντί των Καμαρά, Ελουστόντο και Μύθου.

Ο Ντούσαν Κέρκεζ απάντησε με τη δική του διπλή κίνηση, ρίχνοντας στο παιχνίδι τον Τσιλούλη και τον 17χρονο Κώτση, καθώς ο Ατρόμητος συνέχιζε να αναζητά το γκολ της ισοφάρισης.

Η μεγάλη ευκαιρία, πάντως, ήταν και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Στο 69' ο Τάχα Άλι έπιασε ένα εξαιρετικό σουτ, με την μπάλα να σταματά στο δοκάρι του Ντιένγκ. Για μερικά εκατοστά ο Δικέφαλος έχασε την ευκαιρία να αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα και να βάλει πολύ πιο γερές βάσεις για τη νίκη.

Υπέφερε ξανά όταν πιέστηκε

Το τελευταίο κομμάτι του αγώνα ανέδειξε ξανά ένα πρόβλημα που είχε εμφανιστεί και στα προηγούμενα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε το καθαρό μυαλό για να βγάλει σωστά την μπάλα από την άμυνά του και να εκμεταλλευτεί τους χώρους που άφηνε ο Ατρόμητος στην προσπάθειά του να ισοφαρίσει.

Οι «ασπρόμαυροι» υπέφεραν απέναντι στην πίεση των γηπεδούχων, χωρίς να μπορούν να κρατήσουν για μεγάλα διαστήματα την μπάλα και να μεταφέρουν το παιχνίδι μακριά από την περιοχή τους. Ο Ατρόμητος, από την πλευρά του, είχε την πρωτοβουλία και έφτανε μέχρι το τελευταίο τρίτο, αλλά του έλειψε η σωστή τελική επιλογή για να δημιουργήσει τη μεγάλη ευκαιρία.

Στο 24ο λεπτό ο Πνευμονίδης έπεσε μέσα στη μεγάλη περιοχή χωρίς να υπάρχει επαφή με τον Ντιέγκο Κόστα, αρχικά ο Τσέτσιλας έδωσε πέναλτι, αλλά με την παρέμβαση του VAR (Κουμπαράκης) ο διαιτητής ανακάλεσε την αρχική απόφασή του.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Ντιένγκ, Μήτογλου, Μάγκνουσον, Λύρατζης (46’ Μουντές), Ούρονεν, Καραμάνης (68’ Κώτσης), Μουτουσαμί Σερτζίνιο (80’ Γ. Παπαδόπουλος), Τσούμπερ (56’ Περέα), Πνευμονίδης, Τσαντίλας (68’ Τσιλούλης)

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Ελουστόντο (65’ Εντιαγέ), Κόστα, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς (58’ Ζαφείρης), Γιάκιτς, Καμαρά (65’ Πέλκας), Άλι (86’ Σανταμαρία), Χατσίδης, Μύθου (66’ Μπαταούλας)