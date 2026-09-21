Ο ΠΑΟΚ περιμένει τα αποτελέσματα των μαγνητικών των Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα, για να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος στους ώμους και ο χρόνος επιστροφής τους

Ο ΠΑΟΚ είχε σημαντικές απώλειες στη νίκη του επί του Παναιτωλικού. Ο Τάχα Άλι υπέστη και πάλι εξάρθρωση στον ίδιο ώμο στον οποίο είχε τραυματιστεί στα πρώτα λεπτά του ντεμπούτου του απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου, με το ατυχές περιστατικό να συμβαίνει μάλιστα την ώρα των πανηγυρισμών του γκολ που πέτυχε.

Τον Άλι ακολούθησε ο Γίρι Παβλένκα, ο οποίος έβγαλε κι αυτός τον ώμο του στη σύγκρουση με τον Αρίτζ Ελουστόντο στο δεύτερο ημίχρονο. Και στους δύο ποδοσφαιριστές έγινε ανάταξη στα αποδυτήρια μετά το τέλος του αγώνα.

Οι εξετάσεις και το ιατρικό ιστορικό

Το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν θα διαπιστωθεί πιθανότατα αύριο, όταν και θα υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία. Από τα αποτελέσματά της θα φανεί πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων και αν –κυρίως στην περίπτωση του Τάχα Άλι– ο τραυματισμός θα αντιμετωπιστεί συντηρητικά.

Ο Σουηδός εξτρέμ χρειάστηκε ήδη να μείνει εκτός για παραπάνω από έναν μήνα προκειμένου να ξεπεράσει τον πρώτο τραυματισμό του, κάτι που δεν είναι ευοίωνο μετά τη νέα εξάρθρωση.

Την ίδια ώρα, και ο Παβλένκα έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά την περασμένη σεζόν από τραυματισμούς, οι οποίοι επίσης προήλθαν από συγκρούσεις με αντιπάλους ποδοσφαιριστές. Φέτος είχε μια σύγκρουση με τον Ράσιτς του Άρη και έμεινε προληπτικά εκτός από τον αγώνα κυπέλλου με τον Ατρόμητο,επέστρεψε χθες και τραυματίστηκε από τη σύγκρουση του με τον Ελουστόντο που θα περάσει και αυτός από μαγνητική.