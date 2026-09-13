Αντωνόπουλος: «Ήταν το καλύτερο μας ματς, χαρούμενος για τον κόσμο που τόσο στενοχωρήσαμε»

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου στην κάμερα της NOVA μετά την ισοπαλία του Αστέρα AKTOR με την ΑΕΚ.

Ο Αστέρας AKTOR έκανε βαθμλογικό «σεφτέ» στο πρωτάθλημα, καθώς παρόλο που έμεινε πίσω στο σκορ κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ κατάφερε να ισοφαρίσει. Ο προπονητής των Αρκάδων, Γιώργος Αντωνόπουλος, μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το ματς και τόνισε πως ήταν η καλύερη φετινή εμφάνιση της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Αντωνόπουλου

«Ήταν το καλύτερο μας ματς από πλευράς μαχητικότητας από πλευράς ατομικών προσπαθειών. Τα παιδιά έκαναν φανταστική προσπάθεια για να αμυνθείς ειδικά σε αυτό το κομμάτι πρέπει να υπερβάλεις ειδικά όταν δεν έχεις την μπάλα.

Προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιες προσπάθειες που βρήκαμε αλλά δεν ήμασταν εύστοχοι στην τελική προσπάθεια. Πήραμε ένα βαθμό κόντρα στην ΑΕΚ που ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι.

Ειμαι χαρούμενος για τον βαθμό αλλά και τον κόσμο που τόσο τον στενοχωρήσαμε με το ξεκίνημα που κάναμε. Ελπίζω να έχουμε καλύτερη συνέχεια».