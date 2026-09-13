Ο Γιόβιτς στο φινάλε του αγώνα έχασε τα... άχαστα και η ΑΕΚ «μπλόκαρε» και στο 2ο εκτός έδρας παιχνίδι της στο πρωτάθλημα με το 1-1 της Τρίπολης κόντρα στον μαχητικό Αστέρα. Η Ενωση προηγήθηκε με αυτογκόλ του Λάσκαρη, οι Αρκάδες ισοφάρισαν με τον Μπαρτόλο. Μεγάλες επεμβάσεις από Μπρινιόλι.

Νέα απώλεια βαθμών μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια για την ΑΕΚ, η οποία έμεινε στο 1-1 με τον μαχητικό Αστέρα στην Τρίπολη, αγνοώντας το διπλό για δεύτερο σερί εκτός έδρας ματς. Η Ένωση προηγήθηκε με αυτογκόλ του Λάσκαρη στο 21', αλλά οι Αρκάδες απάντησαν δέκα λεπτά αργότερα μετά από φοβερό λάθος του Μουκουντί. Τόσο η Ένωση όσο και ο Αστέρας είχαν μεγάλες στιγμές στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν δεύτερο γκολ, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τον πρώτο τους βαθμό στο πρωτάθλημα και τους κιτρινόμαυρους να χάνουν έδαφος με την έναρξη της σεζόν. Τρομερές ευκαιρίες σπατάλησε ο Γιόβιτς στο τέλος!

Αστέρας AKTOR – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος για τον Αστέρα ξεκίνησε με τον Χατζηεμμανουήλ στην εστία, τους Σίλβα, Μπρόρσον και Λάσκαρη τριάδα στην άμυνα, τους Κώτσιρα και Μέντεθ στις δύο πλευρές μπακ-χαφ, με τον Έντερ και τον Κουρμπέλη δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ στην επίθεση ήταν οι Κετού και Μπαρτόλο στα δύο άκρα και ο Μακέντα στην κορυφή. Για την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε τρεις αλλαγές του στο αρχικό σχήμα, δηλαδή περισσότερες από τις αναμενόμενες, με τους Αριάγκα, Γκατσίνοβιτς και Ζίνι να ξεκινάνε. Ο Μπρινιόλι ήταν στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα, ο Μαρίν με τον Αριάγκα στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Μάγερ δεξιά, τον Γκατσίνοβιτς αριστερά και τον Ζίνι με τον Γιόβιτς στην επίθεση.

Προβάδισμα για την ΑΕΚ, απάντησε ο Αστέρας με ολέθριο λάθος του Μουκουντί

Η ΑΕΚ μπήκε διάθεση να επιτεθεί και να πιέσει ψηλά, έχοντας ένα σουτ στο 3' από τον Ζίνι που μπλόκαρε εύκολα ο Χατζηεμμανούηλ και ένα έμμεσο μετά από ασυνεννοησία των παικτών του Αστέρα στο 10', το οποίο ο Μαρίν δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί σουτάροντας ψηλά άουτ. Ωστόσο, ανασταλτικά η ΑΕΚ δεν ήταν συγκεντρωμένη, με τους Αρκάδες να έχουν επίσης δύο καλές στιγμές με το πλασέ του Κετού στο 11' σε αντεπίθεση που έβγαλε σε κόρνερ ο Μπρινιόλι και με το σουτ του Μπαρτόλο στο 19' μετά από λάθος του Μαρίν που έκοψε ο Ρέλβας.

Οι κιτρινόμαυροι είχαν πηγή δημιουργίας τον Μάγερ, ο οποίος είχε βγάλει λίγο νωρίτερα τον Γιόβιτς σε θέση βολής με μια εκπληκτική πάσα, αλλά ο Σέρβος φορ κλείστηκε και δεν πρόλαβε να πλασάρει. Από τα πόδια του Κροάτη μεσοεπιθετικού ξεκινούσαν τα πάντα για την ΑΕΚ και κάπως έτσι ήρθε και το προβάδισμα στο 21'. Ο Μάγερ κουβάλησε την μπάλα, πάσαρε την κατάλληλη στιγμή δεξιά στον Ρότα, αυτός έκανε το γύρισμα και ο Λάσκαρης στην προσπάθειά του να απομακρύνει προ του Ζίνι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 0-1.

Ο Αστέρας, ωστόσο, τιμώρησε την έλλειψη συγκέντρωσης στην άμυνα της ΑΕΚ ισοφαρίζοντας μετά από δέκα λεπτά. Στο 31' ο Μουκουντί έκανε τσαφ στο build up, ο Μακέντα πάσαρε στον Μπαρτόλο και αυτός πλάσαρε τον Μπρινιόλι γράφοντας το 1-1. Η ΑΕΚ μετά την ισοφάριση έχασε τα πατήματά της, με τον Αστέρα να παίρνει τα πάνω του.

Οι κιτρινόμαυροι δυσκολεύονταν στην ανάπτυξη, αλλά στο 43' είχαν πολύ καλή στιγμή όταν μετά από βολέ του Μπρινιόλι, ο Γκατσίνοβιτς κράτησε την μπάλα και έστρωσε στον Ζίνι, ο οποίος όμως άργησε και το πλασέ του ήταν κακό. Στην εξέλιξη της φάσης μάλιστα ο Αστέρας απείλησε, αλλά ο Μπρινιόλι ήταν σε ετοιμότητα μπλοκάροντας την κεφαλιά του Κετού. Η ΑΕΚ προσπάθησε να βρει δεύτερο γκολ πριν το τέλος του πρώτου μέρους, έχοντας άλλη μια καλή στιγμή στις καθυστερήσεις με τον Γιόβιτς να στρώνει όμορφα στον Πήλιο πλάγια μέσα στην περιοχή, αλλά το σουτ του τελευταίου δεν βρήκε στόχο.

Ευκαιρίες και για τους δύο, άφησε ξανά βαθμούς εκτός έδρας η ΑΕΚ

Ο Αστέρας με την έναρξη του δευτέρου μέρους απείλησε όταν ο Μέντεθ βρήκε χώρο αριστερά, προχώρησε, αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε ψηλά άουτ. Ο Νίκολιτς βλέποντας ότι η ΑΕΚ ήθελε βοήθειες από τον πάγκο προχώρησε γρήγορα σε διπλή αλλαγή με τους Αριάγκα και Γκατσίνοβιτς να περνάνε εκτός και τους Κοϊτά και Βάργκα να μπαίνουν στο ματς κάνοντας το σχήμα φουλ επιθετικό. Αμέσως η Ένωση πήρε πνοή πιέζοντας με φάση διαρκείας μετά από προσωπική ενέργεια του Κοϊτά, αλλά ο Ζίνι πλάσαρε στα σώματα στο 53', ενώ τρία λεπτά αργότερα από εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ, ο Μουκουντί σηκώθηκε ολομόναχος αλλά δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά.

Η ΑΕΚ είχε ανεβάσει την απόδοσή της μετά τις αλλαγές και στο 59' βρήκε δίχτυα μετά από σουτ του Κοϊτά και πλασέ του Βάργκα, όμως ο Ούγγρος ήταν εκτεθειμένος με το σημαιάκι του βοηθού να σηκώνεται για οφσάιντ. Οι κιτρινόμαυροι είχαν πάρει τον απόλυτο έλεγχο και πίεζαν, όμως ο Αστέρας στο 64' είχε τεράστια στιγμή για να κάνει την ανατροπή όταν ο Μπαρτόλο σούταρε δυνατά μέσα από την περιοχή με την Μπρινιόλι να βγάζει εντυπωσιακά σε κόρνερ, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Ρέλβας με προβολή σταμάτησε την τελευταία στιγμή τον Μακέντα που είχε οπλίσει.

Η Ένωση έψαχνε τρόπο για να ξαναπάρει το προβάδισμα, όμως στο τρανζίσιον ήταν εκτεθειμένη με τον Μπρινιόλι στο 76' να λέει «όχι» σε δυνατό σουτ του Μέντεθ πλάγια μέσα από την περιοχή, με τον Ιταλό γκολκίπερ και σε αυτήν την περίπτωση να δηλώνει «παρών». Το παιχνίδι είχε ανοίξει για τα καλά με την μπάλα να πηγαίνει πάνω-κάτω. Μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Αστέρας κάθισε πίσω, με την ΑΕΚ να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και τον Κοϊτά στο 84' να βάλει το σουτ του να περνάει πάνω από το οριζόντιο.

Μοιραίος για την ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά ήταν ο Γιόβιτς ο οποίος στο 87' έχασε δύο απίθανες ευκαιρίες. Πρώτα δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα σε κενή εστία μετά από γύρισμα και έπειτα από πλεονεκτικότατη θέση έστειλε την μπάλα με πλασέ δίπλα από το κάθετο. Ο Νίκολιτς πέρασε στο ματς και τον Μάνταλο αντί του Γιόβιτς, αλλά η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να βρει το δεύτερο γκολ, αφήνοντας άλλους δύο βαθμούς στην Τρίπολη, με τον Αστέρα να παίρνει τον πρώτο του πόντο.

MVP: Ο Μάγερ έκανε τα πάντα δημιουργικά για την ΑΕΚ, με συνεισφορά και στο ανασταλτικό κομμάτι, αλλά αυτό δεν αρκούσε για την Ένωση.

Στο ύψος τους: Ο Μπαρτόλο ήταν ο καλύτερος παίκτης του Αστέρα σκοράροντας το τέρμα της ισοφάρισης και αποτελώντας πηγή κινδύνων επιθετικά, ενώ ο Μπρινιόλι είχε σημαντικές επεμβάσεις στο δεύτερο μέρος για την ΑΕΚ.

Αδύναμος κρίκος: Κακό ματς από τον Ζίνι με πολλά λάθη στις αποφάσεις και στις εκτελέσεις του. Απορίας άξιο γιατί δεν έγινε αλλαγή πολύ νωρίτερα.

Η γκάφα: Την έκανε ο Μουκουντί με το τσαφ στο build up που έφερε την ισοφάριση για τον Αστέρα.

Το στραγάλι: Ο Παπαπέτρου είχε μια σωστή διαιτησία.

Το ταμείο του Gazzetta: Η έλλειψη συγκέντρωσης της ΑΕΚ με κακές εκτελέσεις στην επίθεση και ευάλωτη αμυντική συμπεριφορά κόστισε άλλους δύο βαθμούς σε εκτός έδρας παιχνίδι για την Ένωση. Ο επικίνδυνος Αστέρας επιθετικά το εκμεταλλεύτηκε και πήρε τον πρώτο του βαθμό στο πρωτάθλμα.

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Σίλβα, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Κώτσιρας, Μέντεθ, Κουρμπέλης (74' Μπουζούκης), Έντερ, Μπαρτόλο (92' Τερεζίου), Κετού, Μακέντα (74' Ρικαρντίνιο)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Αριάγκα (52' Βάργκα), Γκατσίνοβιτς (52' Κοϊτά), Μάγερ, Ζίνι (88' Μάνταλος), Γιόβιτς