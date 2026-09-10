Εκνευρισμένος για τον μη καταλογισμό πέναλτι στη φάση του 86ου λεπτού ο Μπενχαμίν Γκαρέ απόρησε με την απόφαση διαιτητή και VAR.

Ο Άρης διαμαρτύρεται για τη φάση του 86ου λεπτού και μάλιστα ο Μιχάλης Γρηγορίου σημείωσε ότι «υπήρξε ξεκάθαρη περίπτωση πέναλτι» στο χτύπημα του Σίλβα στον Μπενχαμίν Γκαρέ. Ο Αργεντίνος ήταν εκνευρισμένος με τον μη καταλογισμό της παράβασης και μάλιστα, κατά την αποχώρηση της αποστολής από το γήπεδο της Τρίπολης, έλεγε σε συμπαίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου ότι… «κλώτσησε μόνο το πόδι μου, δεν γίνεται να μην το είδαν οι διαιτητές (Τζήλος και Κουμπαράκης στο VAR», απορώντας με την τελική απόφαση.