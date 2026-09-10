Άρης: Εκνευρισμένος ο Γκαρέ… «κλώτσησε μόνο το πόδι μου»
Ο Άρης διαμαρτύρεται για τη φάση του 86ου λεπτού και μάλιστα ο Μιχάλης Γρηγορίου σημείωσε ότι «υπήρξε ξεκάθαρη περίπτωση πέναλτι» στο χτύπημα του Σίλβα στον Μπενχαμίν Γκαρέ. Ο Αργεντίνος ήταν εκνευρισμένος με τον μη καταλογισμό της παράβασης και μάλιστα, κατά την αποχώρηση της αποστολής από το γήπεδο της Τρίπολης, έλεγε σε συμπαίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου ότι… «κλώτσησε μόνο το πόδι μου, δεν γίνεται να μην το είδαν οι διαιτητές (Τζήλος και Κουμπαράκης στο VAR», απορώντας με την τελική απόφαση.
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