Γρηγορίου: «Υπάρχει πέναλτι στη φάση του Γκαρέ»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου ανέλυσε την εικόνα του Άρη στην ισοπαλία με τον Αστέρα ΑΚΤΩΡ και πήρε ξεκάθαρη θέση στην επίμαχη φάση με τον Μπενχαμίν Γκάρε.

Ο Άρης περιορίστηκε στον βαθμό της ισοπαλίας στον πρώτο αγώνα του για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και στη συνέντευξη Τύπου, αφού εξήγησε ότι ήταν υποχρεωμένος να κάνει διαχείριση υλικού λόγω του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ο Μιχάλης Γρηγορίου είπε αρχικά ότι… «έγινε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες. Καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Αυτό που είδα από τον πάγκο είναι ότι υπάρχει πέναλτι στη φάση του Γκαρέ. Παρόλα αυτά είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Θέλαμε τους τρεις βαθμούς, κρατάμε τον έναν και συνεχίζουμε για να προκριθούμε».

Ρωτήθηκε για τα προβλήματα που είχε η ομάδα του στο αριστερό άκρο και την επιλογή του Ράφα Μιρ, απάντησε ότι ο Χαρούπας έκανε εξαιρετική εμφάνιση και απάντησε ότι… «αυτή είναι η θέση για την οποία ήρθε ο Μιρ. Σε συζητήσεις που είχαμε, τόνισε ότι μπορεί να δώσει τον καλύτερο εαυτό του. Όταν ένα παιδί με τέτοιες παραστάσεις στο λέει αυτό, εννοείται ότι θα πρέπει να τον αξιοποιήσω εκεί. Μου είπε να τον αξιοποιήσω εκεί και μου είπε ότι έχει πολλά ματς εκεί. Τον έχω δει κι εγώ. Μην σας ξενίζει. Από εκεί και πέρα, είναι και σαν δεύτερος επιθετικός για μένα».

Σχετικά με την επιστροφή του Λορέν Μορόν και το γκολ που σημείωσε απάντησε πως… «πάντα είμαι ειλικρινής όταν μιλάω. Ο Λορέν τις τελευταίες 10-15 κάνει μία διαφορετική προσπάθεια στην προπόνηση. Γι’ αυτό και αρχίζει να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Θέλω να αυξήσει τον χρόνο του μέσα από τις εντάσεις που θέλουμε. Η αξία του είναι αδιαμφισβήτητη. Γενικά είμαι αισιόδοξος ότι θα ξαναβρεί αυτό που έχει και όλοι γνωρίζουμε. Θέλουμε να το βρει πολύ σύντομα. Έχει και αυτός διάθεση να το κάνει αυτό».

Σε ερώτηση για την απόδοση του Τιάμ Μάταρ αλλά και τη συμφωνία με τον Τζον Σούταρ, είπε: «Για τον Ματάρ, νομίζω ότι είχα εκφραστεί. Έχουμε ένα παιδί 18 χρονών αλλά το πρόβλημα είναι ότι πιάνει θέση ξένου. Για να χρησιμοποιήσουμε τον Ματάρ, ένας ξένος πρέπει να μείνει εκτός. Ο σημαντικότερος λόγος που δεν έχει παίξει ήταν λόγω τραυματισμού. Σε ένα φιλικό υπέστη τραυματισμό στον σύνδεσμο στο γόνατο κι έμεινε πάνω από μήνα εκτός. Τον ξέρουμε. Είναι ένα παιδί που στα επόμενα χρόνια θα κάνει σπουδαία καριέρα. Ο Σούταρ έχει παραστάσεις. Δεν το συζητάω, εννοείται χρειαζόμασταν στόπερ. Με δύο στόπερ ως τον Ιανουάριο ήταν δύσκολο. Σε συζήτηση που είχα αυτή την εβδομάδα με τη διοίκηση, είπαμε ότι πρέπει να αποκτηθεί άμεσα στόπερ και έγινε πράξη».