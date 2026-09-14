Η ΠΑΕ Άρης επισημοποίησε τη συμφωνία της με τον Μπρούμα ο οποίος υπέγραψε διετές (1+1) συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Πορτογάλος ακραίος επιθετικός επιστρέφει στο ελληνικό Πρωτάθλημα έπειτα από τη θητεία του στον Ολυμπιακό και θα μπει άμεσα στο πρόγραμμα των προπονήσεων των «κίτρινων». Στην ανακοίνωσή τους, οι «κίτρινοι» ανακοίνωσαν τη συμφωνία αναφέροντας ότι… «Ο Armindo Tué Na Bangna, ευρέως γνωστός ως Bruma, γεννήθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1994 στο Μπισάου της Γουινέας-Μπισάου.

Ξεκινώντας από τις περίφημες ακαδημίες της Sporting CP (13 συμμετοχές, 1 γκολ, 4 ασίστ) ο εκρηκτικός εξτρέμ συστήθηκε από νεαρή ηλικία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το 2013 πήρε μεταγραφή στην τουρκική Galatasaray με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 85 συμμετοχές, 15 γκολ και 21 ασίστ, ενώ ενδιάμεσα αγωνίστηκε ως δανεικός στη Gaziantepspor και την Real Sociedad (33 συμμετοχές, 3 γκολ, 1 ασίστ).

Το καλοκαίρι του 2017 μετακόμισε στη Γερμανία για τη RB Leipzig, όπου σε δύο σεζόν σημείωσε 67 συμμετοχές, 10 γκολ και 5 ασίστ. Ακολούθησε η μεταγραφή του στην Ολλανδία και την PSV Eindhoven το καλοκαίρι του 2019, με την οποία κατέγραψε 81 συμμετοχές, 15 γκολ και 10 ασίστ. Την αγωνιστική περίοδο 2020-’21 αγωνίστηκε ως δανεικός στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετρώντας 33 συμμετοχές, 9 γκολ και 3 ασίστ, κατακτώντας το πρωτάθλημα στο τέλος της χρονιάς.

Ακολούθησε η επιστροφή του στην Τουρκία για τη Fenerbahçe, πριν παραχωρηθεί στη SC Braga, στην οποία πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις (90 συμμετοχές, 27 γκολ και 22 ασίστ). Τον Φεβρουάριο του 2025 φόρεσε τη φανέλα της Benfica, προσθέτοντας ακόμα περισσότερες παραστάσεις στο πλούσιο βιογραφικό του (17 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ). Σε διεθνές επίπεδο ο Bruma έχει διατελέσει διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, ενώ με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των Ανδρών μετράει 12 συμμετοχές και 2 γκολ.

Από σήμερα ο Bruma ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ!».

Στις δηλώσεις του, ο Πορτογάλος χαρακτήρισε τη συνεργασία του με τον Άρη ως πρόκληση στην καριέρα του. «Ο ΑΡΗΣ αποτελεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου και είμαι έτοιμος να την αντιμετωπίσω. Χαίρομαι που επιστρέφω στο ελληνικό πρωτάθλημα και γνωρίζω καλά τη νέα μου ομάδα. Εξάλλου θα βρω εδώ και νέους συμπαίκτες, τους οποίους γνωρίζω.

Ο στόχος μου είναι να πετύχουμε πολλές νίκες και να κάνουμε χαρούμενους τους οπαδούς μας. Έρχομαι για να βοηθήσω με όλες τις δυνάμεις μου και θα προσπαθήσω να το κάνω αυτό με γκολ και ασίστ. Αισθάνομαι πολύ καλά, έχω μεγάλη όρεξη και θέλω να πιστεύω ότι η φετινή σεζόν θα είναι η καλύτερη του ΑΡΗ.

Με τη βοήθεια του Θεού, πιστεύω ότι θα έχουμε μια πετυχημένη σεζόν. Θα παλέψουμε σκληρά όλοι μαζί γι’ αυτό.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομάδας και τον κ. Ρέγες για την υποστήριξη όλο αυτό το διάστημα και την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Θα το ανταποδώσω μέσα στο γήπεδο».