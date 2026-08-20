Ο Μόουζες Ντέβιντ Κομπνάν είναι ο παίκτης του Λεβαδειακού που ελέγχεται για αντικανονική συμμετοχή στο ματς με τον Αστέρα AKTOR.

Στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ θα κριθεί η πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας για το ζευγάρι του Λεβαδειακού με τον Αστέρα AKTOR, καθώς οι Αρκάδες έκαναν ένσταση για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των Βοιωτών.

Ο λόγος για τον Μόοουζες Ντέβιντ Κομπνάν, ο οποίος πέρασε στο ματς στο 71ο λεπτό αντί του πρώην Κιτρινομπλέ, Δημήτρη Εμμανουηλίδη.

Όπως υποστηρίζουν οι Αρκάδες, ο Νιγηριανός εξτρέμ, ο οποίος αποκτήθηκε με δανεισμό από την Κρασνοντάρ, δεν ήταν δηλωμένος στο φύλλο αγώνα, ούτε στους βασικούς, ούτε στους αναπληρωματικούς, αλλά στους υπόλοιπους παίκτες, όμως πήρε χρόνο συμμετοχής και συνεπώς ελέγχεται η νομιμότητα της συμμετοχής του.

Η τελική απόφαση είναι του αρμόδιου δικαστικού οργάνου και μένει να φανεί εάν θα έχουμε αλλαγή στις ομάδες της League Phase της διοργάνωσης.