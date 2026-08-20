Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης: Ο παίκτης που φέρεται να συμμετείχε αντικανονικά
Στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ θα κριθεί η πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας για το ζευγάρι του Λεβαδειακού με τον Αστέρα AKTOR, καθώς οι Αρκάδες έκαναν ένσταση για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των Βοιωτών.
Ο λόγος για τον Μόοουζες Ντέβιντ Κομπνάν, ο οποίος πέρασε στο ματς στο 71ο λεπτό αντί του πρώην Κιτρινομπλέ, Δημήτρη Εμμανουηλίδη.
Όπως υποστηρίζουν οι Αρκάδες, ο Νιγηριανός εξτρέμ, ο οποίος αποκτήθηκε με δανεισμό από την Κρασνοντάρ, δεν ήταν δηλωμένος στο φύλλο αγώνα, ούτε στους βασικούς, ούτε στους αναπληρωματικούς, αλλά στους υπόλοιπους παίκτες, όμως πήρε χρόνο συμμετοχής και συνεπώς ελέγχεται η νομιμότητα της συμμετοχής του.
Η τελική απόφαση είναι του αρμόδιου δικαστικού οργάνου και μένει να φανεί εάν θα έχουμε αλλαγή στις ομάδες της League Phase της διοργάνωσης.
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