Απορρίφθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ η ένταση του Αστέρα AKTOR για το ματς με τον Λεβαδειακό

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ έκανε γνωστό ότι απέρριψε την ένσταση που είχε κάνει ο Αστέρας AKTOR σχετικά με το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό στο Κύπελλο Ελλάδος.

Βγήκε η απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ σχετικά με την ένσταση που είχε κάνει ο Αστέρας AKTOR για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού στο μεταξύ τους παιχνίδι για τα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου οι Βοιωτοί επικράτησαν με 2-0 και προκρίθηκαν στο League Phase.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ απέρριψε τη συγκεκριμένη ένσταση όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδία και το αποτέλεσμα του αγώνα ισχύει κανονικά. Οι Αρκάδες αναμένεται να κάνουν έφεση για τη συγκεκριμένη απόφαση.

Αναλυτικά:

«Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, απέρριψε την ένσταση της Π.Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΓΣ Αστέρας Τρίπολης Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ASTERAS AKTOR F.C.» για τον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Λεβαδειακό».