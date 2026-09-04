Μετά τον Ουναΐ τι; Οι σκέψεις του Παναθηναϊκού για μεταγραφικά μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μεταγραφικό του μπαμ με την απόκτηση του Ουναΐ, όμως η περίοδος των μεταγραφών δεν έχει ακόμη τελειώσει.

Η ανακοίνωση της απόκτησης του Αζεντίν Ουναΐ από τον Παναθηναϊκό αποτέλεσε αναμφίβολα το πικ της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου για τους «πράσινους», αφού πραγματοποίησαν το ακριβότερο deal που έχει πετύχει ποτέ ο σύλλογος.

Μάλιστα αυτό συνέβη στη λήξη της προθεσμίας για την δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας, ωστόσο παρ' ότι αυτή στις περισσότερες χώρες συνδυάζεται με τη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, όπως στα μεγάλα πρωταθλήματα, αυτό δεν συμβαίνει στη χώρα μας.

Το καλοκαιρινό μεταγραφικό «παράθυρο» ολοκληρώνεται φέτος στις 15 του Σεπτέμβρη, γεγονός που μας καθιστά ως μία από τις τελευταίες, χρονικά, χώρες που συμβαίνει αυτό στην Ευρώπη.

Κάπως έτσι οι ομάδες μας έχουν το χρονικό περιθώριο να κάνουν κάποιες ακόμη κινήσεις, με το μειονέκτημα πως οι ποδοσφαιριστές που θα έρθουν θα πρέπει να μείνουν εκτός ευρωπαϊκής λίστας μέχρι και τον Γενάρη, οπότε γίνεται η νέα δήλωση πριν τα νοκ άουτ των διοργανώσεων της UEFA, στην οποία επιτρέπεται να γίνουν τρεις αλλαγές.

Το «τριφύλλι» έφτασε με τον Ουναΐ τις 14 προσθήκες έχοντας χαλάσει το εντυπωσιακό ποσό των 46,3 εκατ. ευρώ, ποσό που δεν έχει φτάσει ποτέ ούτε κοντά ο σύλλογος στο παρελθόν, ωστόσο ίσως να μην έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη.

Οι πιθανότητες να κάνει κι άλλη κίνηση ο Παναθηναϊκός

Η προσθήκη του Ουναΐ είναι από κείνες που δεν περιορίζονται στα... στενά όρια ενός μεταγραφικού σχεδιασμού. Απ' αυτές που όταν μπορείς να τις φέρεις εις πέρας, απλά το κάνεις, για μια σωρεία από λόγους που δεν περιορίζονται μόνο στο ποδοσφαιρικό πλαίσιο.

Πριν την έλευση του Μαροκινού μέσου, ο Παναθηναϊκός ήταν στην αγορά για την απόκτηση ενός 6-8αριου, που θα έχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο συνδυάζοντας τον όγκο, τα ανεπτυγμένα αμυντικά χαρακτηριστικά και την καλή ικανότητα στο παιχνίδι με τη μπάλα στα πόδια, αλλά κι ενός αριστεροπόδαριου κεντρικού αμυντικού, που θα μπορούσε να καλύπτει και το αριστερό άκρο, όπως ήταν ο Τουμπά, αλλά καλύτερου επιπέδου.

Πλέον με την προσθήκη του 26χρονου Μαροκινού σταρ, τη διαφαινόμενη παραμονή του Τσιριβέγια, παρά το «κόψιμό» του από την ευρωπαϊκή λίστα και τη μη εξεύρεση του μέσου που θα πληρούσε τα παραπάνω κριτήρια και θα έκανε τη διαφορά, φαίνεται πως το σενάριο απόκτησης μέσου μεταφέρεται για Γενάρη.

Από τη στιγμή που οι «πράσινοι» δεν μπόρεσαν να φέρουν... έναν Στάγκε, δείχνουν τούτη την ώρα να προτιμούν να πορευτούν ως έχει, δείχνοντας εμπιστοσύνη στους υπάρχοντες παίκτες και δίνοντας μία ευκαιρία στον Κοντούρη και να επανεξετάσουν το συγκεκριμένο θέμα τον χειμώνα.

Εκείνο που φαίνεται να μην έχει κλείσει ακόμη είναι το θέμα του στόπερ με τις προδιαγραφές που προείπαμε, χωρίς αυτό να σημαίνει πως το «τριφύλλι» καίγεται να πάρει κάποιον. Θα κινηθεί αν βρει κάτι που θεωρεί πως αξίζει πραγματικά. Ο Γκασαμά είναι ίσως το μοναδικό όνομα απ' αυτά που είχαν γραφτεί κι είχε δόση αλήθειας ενώ πληροί και το προφίλ που εξηγήσαμε.

Προσοχή, αυτά είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, να μην ξεχνάμε πως τώρα, αλλά και τις επόμενες έντεκα μέρες βρισκόμαστε ακόμη σε ρυθμούς μεταγραφών και κανείς δεν ξέρει πως αυτά μπορούν να διαφοροποιηθούν.

Πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχουν λίγες πιθανότητες να κάνει κι άλλη κίνηση ο Παναθηναϊκός, κι αν αυτό συμβεί θα είναι για τη θέση του κεντρικού αμυντικού και δει του αριστερού, αφού δεν υπάρχει άλλος στο ρόστερ, πέρα από τον Φαν Ντρόνγκελεν.