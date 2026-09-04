Η πορεία του Τάκη Μπινιάρη μέχρι να φτάσει στο επίσημο ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό στον αγώνα του Κυπέλλου ενάντια στη Νίκη Βόλου.

Η ανάμνηση από το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στη Νίκη Βόλου για το Κύπελλο Ελλάδος, όπου ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά επικράτησε με 1-0, είναι πιθανό να έχει ήδη σβηστεί από το μνημονικό των περισσοτέρων.

Όχι όμως και από κείνο του νεαρού Τάκη Μπινιάρη, ο οποίος στο 76ο λεπτό πήρε τη θέση του Σωτήρη Κοντούρη και πραγματοποίησε έτσι το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ομάδας στην οποία ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, αλλά και λάτρευε από μικρό παιδί, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος σε σχετική ανάρτηση που έκανε μετά το παιχνίδι.

Πάμε, λοιπόν, να γνωρίσουμε ποιο είναι το 17χρονο παιδί, που από την Κ17 στην οποία αγωνιζόταν την περσινή σεζόν και κατέκτησε μάλιστα και το πρωτάθλημα, έφτασε να βρίσκεται το καλοκαίρι στην προετοιμασία της Ολλανδίας και να συνεχίζει έπειτα να αποτελεί μέλος της πρώτης ομάδας πείθοντας τον Νίστρουπ με τις ικανότητές του.

Η διαδρομή του μέχρι τον Παναθηναϊκό και το πρωτάθλημα-εισιτήριο με την Κ17

Γεννήθηκε στις 25 Ιουλίου του 2009 στα Βριλήσσια και δεν άργησε να ξεκινήσει να παίζει ποδόσφαιρο, αφού ήδη από πέντε ετών βρέθηκε στις ακαδημίες του τοπικού ΑΟ. Από κει πήγε στις ακαδημίες που διατηρεί ο Βασίλης Λάκης, όμως δεν μακροημέρευσε εκεί, αφού έπειτα μόλις από έναν χρόνο, το 2019, ήρθε στο... κατώφλι του ο Παναθηναϊκός και τον πήρε στο Κορωπί.

Εκεί ξεκίνησε σιγά σιγά να ανεβαίνει τα κλιμάκια των ομάδων μέχρι που έφτασε στην Κ17 όπου κι έκανε το μεγάλο «μπαμ». Την περσινή σεζόν αποτέλεσε ένα από τα σημεία αναφοράς της ομάδας του Άγγελου Ζαζόπουλου, η οποία έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο κι έφτασε τελικά μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος έπειτα από 17 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα, στα μέσα της σεζόν αυτής, κλήθηκε να υπογράψει και το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με το κλαμπ, που έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028, με την εξέλιξη αυτή να αποτελεί μία επιβράβευση για τη σκληρή δουλειά του.

Εκείνος αγωνίστηκε κατά κύριο λόγο στη θέση «6», που είναι η... φυσική του, βρέθηκε όμως κάποιες φορές και στο «8», αλλά και ως κεντρικός αμυντικός δίνοντας πολύτιμες λύσεις στον προπονητή του, που είχε στα χέρια του έναν παίκτη που μπορούσε να εξυπηρετήσει το ίδιο καλά διαφορετικά καθήκοντα.

Η ηρεμία που είχε στο παιχνίδι του, η δύναμη του, αλλά και η ικανότητά του με τη μπάλα στα πόδια, είτε αυτή αφορά την τεχνική είτε την πάσα ήταν από τα στοιχεία που τον έκαναν να ξεχωρίσει στην περσινή πρωταθληματική ομάδα του «τριφυλλιού».

Μάλιστα, ήταν ένα από τα τέσσερα παιδιά, μαζί με τον Γείτονα, τον Λάβδα και τον Νεμπή, που η εικόνα τους σε κείνη την ομάδα, τους έδωσε το εισιτήριο για να συμμετάσχουν στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας το φετινό καλοκαίρι στην Ολλανδία.

Εκεί τα έδωσε όλα και πήρε χρόνο σε όλα τα φιλικά, παίζοντας σε διαφορετική θέση απ' αυτές που συνηθίζει. Στο πρώτο ματς κόντρα στη Χέλμοντ ξεκίνησε βασικός ως αριστερός μπακ, θέση την οποία υπηρέτησε καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας λόγω της απουσίας παίκτη πίσω από τον Κυριακόπουλο.

Με τον Άγιαξ μπήκε αλλαγή στη θέση του Έλληνα αριστερού μπακ στο 72ο λεπτό του αγώνα και δύο λεπτά μετά έβγαλε και ασίστ, έπειτα από ωραία ατομική ενέργεια και σέντρα για τον Ταμπόρδα, που σκόραρε με κεφαλιά.

Ως αλλαγή μπήκε και στα τελευταία λεπτά με την Γκρασχόπερς, αλλά στο φινάλε του αγώνα με την Ραπίντ έχοντας παρουσία σε όλα τα φιλικά και κερδίζοντας έτσι την παραμονή του στην πρώτη ομάδα του «τριφυλλιού» παίζοντας παράλληλα αγώνες πρωταθλήματος με την Κ19.

Στα ευρωπαϊκά ματς ήταν σε όλες τις αποστολές λόγω της παρουσίας του στη λίστα Β', στην οποία οι παίκτες που δηλώνονται προέρχονται από την ακαδημία και δεν πιάνουν θέση από την κανονική λίστα.

Η επόμενη εμφάνισή του ήταν η χθεσινή κόντρα στη Νίκη Βόλου, όπου εκεί αυτή τη φορά έπαιξε στην κανονική του θέση. Μην ξεχνάμε πως λόγω του ειδικού κανονισμού που υπάρχει στο Κύπελλο, κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει ανά πάσα ώρα και στιγμή στο γήπεδο δύο παίκτες γεννημένους από τον Γενάρη του 2004 και μετά κι έτσι ο Μπινιάρης μαζί με τον Κάτρη, τον Κοντούρη, τον Κυριόπουλο, τον Λάβδα και τον Γείτονα αποτελούν τις επιλογές της ομάδας για τη συγκεκριμένη ανάγκη.

Η εμφάνισή του αυτή μπορεί να διήρκεσε μόλις κάτι παραπάνω από ένα τέταρτο, ωστόσο ο ίδιος ήταν απόλυτα ικανοποιημένος, αφού αποτέλεσε το επίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα, κάτι που, όπως εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος αργότερα μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης που έκανε, αποτελούσε ένα παιδικό του όνειρο που έγινε πραγματικότητα.

«Ενα ονειρικό ντεμπούτο με την ομάδα της καρδιάς μου μόλις έγινε πραγματικότητα!! Το ονειρευόμουν από μικρό παιδί !!Θελω να ευχαριστησω όλους όσους με πίστεψαν και με υποστήριξαν..Συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά» έγραψε χαρακτηριστικά.