Μπινιάρης: «Ονειρευόμουν το ντεμπούτο με την ομάδα της καρδιάς μου από μικρό παιδί»

Ο Τάκης Μπινιάρης έκανε χθες το επίσημο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό κι ύστερα ανέβασε ένα συγκινητικό ποστ στο Instagram για τη στιγμή αυτή.

Η χθεσινή οριακή νίκη που πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί της Νίκης Βόλου με 1-0 στην πρεμιέρα τους για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος θα ξεχαστεί πιθανότατα γρήγορα από τους περισσότερους.

Όχι όμως και από τον Τάκη Μπινιάρη. Ο νεαρός μέσος των «πράσινων» πέρασε ως αλλαγή στο 76ο λεπτό στη θέση του Κοντούρη δίπλα στον Λούζα και πραγματοποίησε έτσι το επίσημο ντεμπούτο του με το «τριφύλλι» στο στήθος.

Προηγουμένως είχε αγωνιστεί με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και στα φιλικά της φετινής προετοιμασίας στην οποία συμμετείχε στην Ολλανδία αφήνοντας αρκετά καλές εντυπώσεις, όμως εκείνα δεν προσμετρώνται ως επίσημα ματς.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο 17χρονος μέσος, που πέρυσι κατέκτησε το πρωτάθλημα με την Κ17 των «πρασίνων» έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να μνημονεύσει τη σημαντικότητα της στιγμής αυτής για τον ίδιο τονίζοντας πως πάντα περίμενε να έρθει ώρα που θα παίξει για πρώτη με την ομάδα της καρδιάς του.

Η ανάρτηση του Τάκη Μπινιάρη

Ενα ονειρικό ντεμπούτο με την ομάδα της καρδιάς μου μόλις έγινε πραγματικότητα!! Το ονειρευόμουν από μικρό παιδί !!Θελω να ευχαριστησω όλους όσους με πίστεψαν και με υποστήριξαν..Συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά ☘️☘️