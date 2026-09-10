Superleague: Οι ημερομηνίες των ντέρμπι από την 5η έως την 16η αγωνιστική
Γνωστοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9), από το αρμόδιο όργανο το αναλυτικό πρόγραμμα της Superleague, από την 5η έως και την 16η αγωνιστική, που θα διεξαχθεί (σσ η 16η) με το νέο έτος.
Φυσικά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα ντέρμπι που θα λάβουν χώρα σε αυτό το διάστημα, τα οποία στο σύνολό τους είναι 8.
Αναλυτικά τα ντέρμπι
6η αγωνιστική
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
- Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, 21:00
9η αγωνιστική
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
- Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, 21:00
10η αγωνιστική
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, 21:00
12η αγωνιστική
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
- Άρης – Ολυμπιακός, 19:00
- ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, 21:00
13η αγωνιστική
Σάββατο 5 Δεκεμβρίου
- Ολυμπιακός – ΑΕΚ, 20:00
Κυριακή 6 Δεκεμβρίου
- Παναθηναϊκός – Άρης, 19:00
14η αγωνιστική
Κυριακή 13 Δεκεμβρίου
- ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, 19:30
15η αγωνιστική
Κυριακή 20 Δεκεμβρίου
- Άρης – ΑΕΚ, 19:30
16η αγωνιστική
Κυριακή 10 Ιανουαρίου
- Άρης – ΠΑΟΚ, 19:30
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Νικολακόπουλος στους Galacticos by Elabet: Ο λόγος που οδήγησε στο τέλος της συνεργασίας Ολυμπιακού - Μεντιλίμπαρ
- Ολυμπιακός: Η παρέμβαση του Καραπαπά στο Δ.Σ. για τα τηλεοπτικά και τους χειρισμούς της Λίγκας
- Ρέτσος: «Mister,ευχαριστώ για όλα, για τη νοοτροπία και τη σφραγίδα που άφησες στον Ολυμπιακό»