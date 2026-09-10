Η Superleague ανακοίνωσε την Πέμπτη (10/9) το πρόγραμμα από την 5η έως την 16η αγωνιστική. Πότε είναι τα ντέρμπι.

Γνωστοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (10/9), από το αρμόδιο όργανο το αναλυτικό πρόγραμμα της Superleague, από την 5η έως και την 16η αγωνιστική, που θα διεξαχθεί (σσ η 16η) με το νέο έτος.

Φυσικά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα ντέρμπι που θα λάβουν χώρα σε αυτό το διάστημα, τα οποία στο σύνολό τους είναι 8.

Αναλυτικά τα ντέρμπι

6η αγωνιστική

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, 21:00

9η αγωνιστική

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, 21:00

10η αγωνιστική

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, 21:00

12η αγωνιστική

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Άρης – Ολυμπιακός, 19:00

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, 21:00

13η αγωνιστική

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, 20:00

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου

Παναθηναϊκός – Άρης, 19:00

14η αγωνιστική

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, 19:30

15η αγωνιστική

Κυριακή 20 Δεκεμβρίου

Άρης – ΑΕΚ, 19:30

16η αγωνιστική

Κυριακή 10 Ιανουαρίου