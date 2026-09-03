Ουναΐ: «Είδα πόσο προσπάθησε ο Παναθηναϊκός, ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα να γυρίσω»

Ο Αζεντίν Ουναΐ που αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ευχαρίστησε τον Γιάννη Αλαφούζου που έκανε όπως είπε τα πάντα για να επιστρέψει στους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη και την League Phase του Κυπέλλου επικρατώντας της Νίκης Βόλου με 1-0, αλλά το πρόσωπο που συγκέντρωσε επάνω του όλα τα βλέμματα ήταν ο Αζεντίν Ουναΐ. Ο Μαροκινός επέστρεψε στο «τριφύλλι» και αποθεώθηκε από τον κόσμο της ομάδας.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Ουναΐ μιλώντας στην κάμερα του ΣΚΑΪ ανέφερε τα εξής: «Ήταν πραγματικά πολύ ευχάριστη στιγμή που επέστρεψα εδώ. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Είδα τη θέρμη των φιλάθλων μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον σύλλογο που έκανε τα πάντα για να γυρίσω, ιδιαιτέρως τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα για να γίνει εφικτή αυτή η μεταγραφή.

Ήδη από τις πρώτες μέρες της περιόδου των μεταγραφών είδα πόσο προσπάθησε και ήθελε ο Παναθηναϊκός. Είμαι χαρούμενος που γύρισα στην Αθήνα και τον Παναθηναϊκό».