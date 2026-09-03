Οι νεαροί στους οποίους φαίνεται να καταλήγει ο Τζέικομπ Νίστρουπ και οι αλλαγές για λόγους ροτέισον που ενδέχεται να κάνει.

Ο Παναθηναϊκός κάνει... πρεμιέρα σήμερα (21:00-SKAI-Live από Gazzetta) και στο Κύπελλο Ελλάδος κόντρα στη Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ, μετά από κείνη που πραγματοποίησε στο πρωτάθλημα και την αναμέτρηση κόντρα στον Λεβαδειακό που είχε τη Δευτέρα (31/08) λόγω της αναβολής που είχε πάρει την πρώτη αγωνιστική.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν άφησε εκτός αποστολής κάποιον παίκτη από τους βασικούς για να ξεκουραστεί, παρά μόνο εκείνους που δεν μπορούσαν να είναι παρόντες, δηλαδή τον Ζαρουρί, που είναι υπό καθεστώς μεταγραφής, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, τους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια και τους μακροχρόνια απόντες Ίνγκασον και Παντελίδη.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τη Νίκη Βόλου

Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Λάβδας, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Ντέσερς και Νεμπής.

Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δούμε αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα, αφού μην ξεχνάμε πως την Κυριακή (06/09) το πρώτο μεγάλο ματς της σεζόν κόντρα στον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ και κάποιοι παίκτες έχουν πάρει μαζεμένα παιχνίδια το τελευταίο διάστημα.

Κοντούρης και Κάτρης τις περισσότερες πιθανότητες για βασικοί

Πέρα από το ροτέισον, το οποίο επιτάσσει η κοινή λογική, υπάρχει κι άλλος ένας παράγοντας που πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας στο Κύπελλο κι αυτός είναι να ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο ποδοσφαιριστών που έχουν γεννηθεί από τον Γενάρη του 2004 κι έπειτα στην ενδεκάδα.

Το πιθανότερο είναι ο Δανός τεχνικός να καταλήξει στην επιλογή των Κάτρη και Κοντούρη. Ο πρώτος είναι πιθανότερο να πάρει τη θέση του Ντε Φράι ενώ ο δεύτερος μπορεί να βρεθεί είτε σε μία από τις δύο θέσεις της μεσαίας γραμμής στο 4-4-2 του Νίστρουπ.

Κάτω από την εστία υπάρχει επίσης δίλημμα σχετικά με το αν θα διατηρηθεί ο φορμαρισμένος Πένια ή θα δούμε τον Κότσαρη. Μπροστά του πιθανότατα θα είναι ο Κάτρης έχοντας δίπλα του τον Φαν Ντρόνγκελεν.

Στο δεξί άκρο της άμυνας λογικά θα δούμε τον Καλάμπρια, εκτός αν ο Νίστρουπ δεν θελήσει να του δώσει δεύτερο σερί ματς βασικός για να μην τον επιβαρύνει και δούμε έτσι εκεί τον άκρη και τον Πάλμερ-Μπράουν στη θέση του Ντε Φράι. Στο αριστερό άκρο θα είναι ο Κυριακόπουλος, αφού δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, εκτός αν δούμε τελικά ένας από τους δύο μικρούς, που θα ξεκινήσουν να είναι ο Μπινιάρης, που είχε εκτελέσει χρέη αριστερού μπακ και στην προετοιμασία.

Στη μεσαία γραμμή το παιχνίδι φαντάζει μία ιδανική ευκαιρία για να δούμε για πρώτη φορά βασικό τον Λούζα έχοντας ως παρτενέρ του πιθανότερα τον Κοντούρη, με τον Καμαρά να ξεκουράζεται. Ο Κάνγκουα ερίζει για τη θέση του Μαροκινού. Στο ενδεχόμενο που ξεκινούσε ο Μπινιάρης ως αριστερό μπακ, θα μπορούσαμε να δούμε κι ένα δίδυμο Κάνγκουα-Λούζα.

Πλάγια δεξιά πιθανότατα θα είναι ο Γιάγκουσιτς και αριστερά είτε ο Αντίνο είτε ο Πελίστρι. Στην επιθετική δυάδα θα υπάρξει σίγουρα ξεκούραση για έναν εκ των δύο, αν όχι και τους δύο. Πιθανότερο στην περίπτωση του ενός να είναι ο Τεττέη, με τους Ντέσερς και Ραστόντερ να διεκδικούν μία θέση δίπλα στον Λιβάι.