Καλαμάτα: Προς Νίκαια το ματς με τον Παναθηναϊκό
Τρίτη διαφορετική έδρα σε τρίτο συνεχόμενο εντός έδρας ματς φαίνεται πως θα έχει η Καλαμάτα. Η «μαύρη θύελλα» υποδέχεται την Κυριακή 20/09 τον Παναθηναϊκό, όμως, όπως και στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στη φυσική της έδρας, στο γήπεδο της Παραλίας εξαιτίας των έργων που λαμβάνουν χώρα εκεί.
Έτσι, μετά το «Θ. Κολοκοτρώνης» που φιλοξένησε τον Άρη την 1η αγωνιστική και το «Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου», όπου θα αγωνιστεί την Κυριακή (13/09) κόντρα στον Βόλο, το πιο πιθανό είναι να καταλήξει και σε τρίτο διαφορετικό γήπεδο για το ματς αυτό.
Αυτή τη στιγμή, η πιο πιθανή επιλογή είναι να χρησιμοποιηθεί το γήπεδο του Ιωνικού στη Νίκαια για το παιχνίδι με το «τριφύλλι».
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Υπενθυμίζουμε πως η Καλαμάτα υπολογίζει την επιστροφή της στη φυσική της έδρα, αν όλα πάνε όπως τα υπολογίζουν, μέσα στον Νοέμβριο.
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