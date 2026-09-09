Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την αποστολή του για τον αγώνα με την Κηφισιά χωρίς αυτή να περιλαμβάνει εκπλήξεις.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εξ' αναβολής αγώνα της Πέμπτης (10/09-21:15) με την Κηφισιά για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε τους παίκτες που βρέθηκαν στην απστολή.

Ο Δανός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του, πέρα από τους μακροχρόνια απόντες Ίνγκασον και Παντελίδη, τους τραυματίες Τσάπρα και Τσιριβέγια, τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν και τον τιμωρημένο Ντέσερς, η υπόθεση του οποίου εκδικάζεται μεν σήμερα, ωστόσο δεν πρόκειται η ποινή του να αρθεί εντελώς, οπότε ένα ματς θα πρέπει να λείψει, όπως και να ΄χει.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά

Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναϊ, Γιάγκουσιτς, Κυριόπουλος, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ.

Το πρόγραμμα προπόνησης ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική και τελειώματα.