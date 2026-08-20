Ο Αστέρας AKTOR πήρε την απόφαση να κάνει ένσταση για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδειακού.

Στις δικαστικές αίθουσες θα κριθεί, εν τέλει, το μέλλον της πρόκρισης στη League Phase του Κυπέλλου για το ζευγάρι του Λεβαδειακού με τον Αστέρα AKTOR.

Μπορεί στη Λιβαδειά οι Βοιωτοί να πήραν τη νίκη με 2-0, όμως όπως προέκυψε οι Αρκάδες εντόπισαν παράτυπη συμμετοχή ποδοσφαιριστή των γηπεδούχων και συνεπώς πήραν την απόφαση να προχωρήσουν σε ένσταση.

Πλέον η υπόθεση περνάει στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία θα εξετάσει το φύλλο αγώνα και τα σχετικά έγγραφα, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει πράγματι παράβαση και ποια θα είναι η τιμωρία, η οποία ενδέχεται να κρίνει μια θέση στη League Phase του Κυπέλλου.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να γίνει άμεσα, ενώ η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 25 Αυγούστου και μένει να φανεί εάν θα επηρεαστεί από την υπόθεση.