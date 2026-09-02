Super League: Σε απολογία Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ακόμη τέσσερις
Επτά ομάδες θα περάσουν την Παρασκευή από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο, μετά τα όσα καταγράφηκαν στα παιχνίδια της δεύτερης «στροφής» του πρωταθλήματος.
Στη σχετική λίστα βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ενώ σε απολογία κλήθηκαν επίσης ο Αστέρας AKTOR, η Κηφισιά και ο Ηρακλής.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Παρασκευή, 4-9-2026 και ώρα 10:00, τους κάτωθι:
1/ ΠΑΕ ASTERAS AKTOR: "Βάσει των αναφερομένων στο από 30/8/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 30/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 2/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/26/1933880 από 1/9/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ASTERAS AKTOR – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.
2/ ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 30/8/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 30/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 2/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΑΕΚ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.
3/ ΠΑΕ ΑΡΗΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 30/8/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 30/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 2/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/26/1927488 από 1/9/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΡΗΣ – ΠΑΕ ΟΦΗ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.
4/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 30/8/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 30/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 2/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/26/1933880 από 1/9/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ASTERAS AKTOR – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.
5/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 31/8/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 31/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 2/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7954/26/1945373 από 1/9/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 2 περ. α’ ι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.
6/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 30/8/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 30/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 2/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/1/3-α’ από 1/9/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α), 4 περ. α) του Π.Κ. της ΕΠΟ.
7/ ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 29/8/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 29/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 2/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ", μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ.
*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 4 περ. α’, δ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ».
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