Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο κάλεσε σε απολογία επτά ομάδες, με τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Άρη, Αστέρα AKTOR, Κηφισιά και Ηρακλή να καλούνται να δώσουν εξηγήσεις την Παρασκευή (4/9).

Επτά ομάδες θα περάσουν την Παρασκευή από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο, μετά τα όσα καταγράφηκαν στα παιχνίδια της δεύτερης «στροφής» του πρωταθλήματος.

Στη σχετική λίστα βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ενώ σε απολογία κλήθηκαν επίσης ο Αστέρας AKTOR, η Κηφισιά και ο Ηρακλής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Παρασκευή, 4-9-2026 και ώρα 10:00, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ASTERAS AKTOR: "Βάσει των αναφερομένων στο από 30/8/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 30/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 2/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/26/1933880 από 1/9/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ASTERAS AKTOR – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 30/8/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 30/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 2/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΑΡΗΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 30/8/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 30/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 2/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3592/26/1927488 από 1/9/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΡΗΣ – ΠΑΕ ΟΦΗ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 30/8/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 30/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 2/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/26/1933880 από 1/9/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ASTERAS AKTOR – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 31/8/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 31/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 2/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7954/26/1945373 από 1/9/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 2 περ. α’ ι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

6/ ΠΑΕ ΠΑΟΚ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 30/8/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 30/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 2/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/1/3-α’ από 1/9/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α), 4 περ. α) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

7/ ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 29/8/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 29/8/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 2/9/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ", μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ – ΠΑΕ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, 4 περ. α’, δ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ».