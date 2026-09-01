Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας προπονήθηκε σε φουλ ρυθμό παραμονή του αγώνα του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με ένα ευχάριστο νέο για τον Χρήστο Κόντη ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ για τον αγώνα της πρεμιέρας της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (2/9, 22:15).

Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας ξεπέρασε τις ενοχλήσεις του στο γαστροκνήμιο, προπονήθηκε κανονικά και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του προπονητή των Κυπελλούχων Ελλάδας.

Η διαθεσιμότητα του διεθνή με την Ελπίδων στόπερ έχει σημασία και για τον κανονισμό της αναγκαστικής χρησιμοποίησης δυο νεαρών Ελλήνων, γεννημένων μετά το 2004, καθώς είναι εντός ορίου.

Φυσικά, οι Κρητικοί έχουν κι άλλους πάικτες πρώτης γραμμής που μπορούν να υπολογίζουν, όπως είναι ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, οπότε πρακτικά δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.

Η αποστολή του ΟΦΗ παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη μετά το ματς με τον Άρη, ώστε να αποφύγει δεύτερο ταξίδι στον ίδιο προορισμό μέσα σε λίγες ώρες και προπονήθηκε αυτές τις δυο μέρες στη Νέα Μεσήμβρια.

Οι Άαρον Ισέκα και Χρίστος Σιέλης ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, οπότε δεν θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Το πρόγραμμα για τους υπόλοιπους παίκτες περιλάμβανε ασκήσεις ευκινησίας και ασκήσεις κατοχής μπάλας.

Όπως είναι λογικό ο ΟΦΗ δεν θα ανακοινώσει εκ νέου αποστολή σε σχέση με το ματς με τον Άρη και η 23αδα του αγώνα με τους Θεσσαλονικείς θα γίνει γνωστή την ημέρα του ματς.

Η αποστολή του ΟΦΗ που ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη

Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανοτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Ισέκα, Θεοδοσουλάκης, Κόντρο.