Με επτά αναμετρήσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν το τριήμερο 1-3 Σεπτεμβρίου, ανοίγει η αυλαία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας για τη σεζόν 2026-27.

Την ερχόμενη εβδομάδα θα ανοίξει η αυλαία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με επτά αναμετρήσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν το τριήμερο 1-3 Σεπτεμβρίου. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει η... επανάληψη του τελικού της περασμένης σεζόν, το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ, το οποίο θα γίνει στην Τούμπα το βράδυ της Τετάρτης (2/9, 22:15).

Όσον αφορά τις έδρες των αναμετρήσεων το μοναδικό αξιοσημείωτο είναι πως το Μαρκό θα υποδεχτεί την Κηφισιά στην Καισαριανή, από τη στιγμή που δεν είνια έτοιμη η έδρα της.

Θυμίζουμε πως λόγω της εκκρεμοδικίας για την ένσταση του Αστέρα AKTOR, η οποία εκδικάστηκε την Τετάρτη (26/8), ο Λεβαδειακός δεν αγωνίζεται στην πρεμιέρα.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

18:00 Βόλος Elabet – Καλαμάτα ΠΣ (Πανθεσσαλικό Στάδιο)

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

17:00 Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ (ΔΑΚ Χρυσούπολης)

17:30 Μαρκό ΓΣ – Κηφισιά (Δημοτικό Καισαριανής «Μιχ. Κρητικόπουλος»)

20:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός (AEL FC ARENA)

22:15 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (Τούμπα)

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου