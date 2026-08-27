Κύπελλο Ελλάδας: Οι μέρες και οι ώρες της πρεμιέρας της League Phase
Την ερχόμενη εβδομάδα θα ανοίξει η αυλαία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με επτά αναμετρήσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν το τριήμερο 1-3 Σεπτεμβρίου. Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει η... επανάληψη του τελικού της περασμένης σεζόν, το ΠΑΟΚ - ΟΦΗ, το οποίο θα γίνει στην Τούμπα το βράδυ της Τετάρτης (2/9, 22:15).
Όσον αφορά τις έδρες των αναμετρήσεων το μοναδικό αξιοσημείωτο είναι πως το Μαρκό θα υποδεχτεί την Κηφισιά στην Καισαριανή, από τη στιγμή που δεν είνια έτοιμη η έδρα της.
Θυμίζουμε πως λόγω της εκκρεμοδικίας για την ένσταση του Αστέρα AKTOR, η οποία εκδικάστηκε την Τετάρτη (26/8), ο Λεβαδειακός δεν αγωνίζεται στην πρεμιέρα.
Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου
Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου
- 18:00 Βόλος Elabet – Καλαμάτα ΠΣ (Πανθεσσαλικό Στάδιο)
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου
- 17:00 Νέστος Χρυσούπολης – ΑΕΚ (ΔΑΚ Χρυσούπολης)
- 17:30 Μαρκό ΓΣ – Κηφισιά (Δημοτικό Καισαριανής «Μιχ. Κρητικόπουλος»)
- 20:00 ΑΕΛ – Ολυμπιακός (AEL FC ARENA)
- 22:15 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ (Τούμπα)
Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου
- 19:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Αθηνών (Δημοτικό Σερρών)
- 21:00 Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου (ΟΑΚΑ)
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