Ο ιδιοκτήτης της Παρί Σεν Ζερμέν και πρόεδρος της EFC, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, έστειλε συγχαρητήρια επιστολή στον ΟΦΗ και στον Μιχάλη Μπούση για την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη πέτυχε ακόμα μια τεράστια επιτυχία, καθώς απέκλεισε με δυο νίκες την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στη League Phase του Europa League.

Ο ιδιοκτήτης της back to back πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, και πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συλλόγων (EFC), Νασέρ Αλ Κελαϊφί, έστειλε συγχαρητήρια επιστολή στους Κυπελλούχους Ελλάδας και στον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Μιχάλη Μπούση, για το σπουδαίο επίτευγμα.

Το European Football Clubs είναι το μοναδικό, ανεξάρτητο όργανο που εκπροσωπεί άμεσα τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εκπροσωπεί περισσότερες από 850 ομάδες σε όλη την Ευρώπη.

Η επιστολή του Αλ Κελαϊφί σε Μπούση και ΟΦΗ

«Αγαπητέ πρόεδρε Μπούση,

Εκ μέρους του European Football Clubs που εκπροσωπεί περισσότερες από 850 ομάδες σε όλη την Ευρώπη θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου σε εσάς και όλους στον ΟΦΗ για την πρόκριση σας στο Europa League.

Η πρόκριση σας στο Europa League για πρώτη φορά αποτελεί ένα φανταστικό επίτευγμα και αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης όλων στο club, κάτι για το οποίο πρέπει να είστε όλοι υπερήφανοι.

Σας εύχομαι την καλύτερη τύχη στη διοργάνωση».