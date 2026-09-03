Ο Λεβαδειακός, σύμφωνα με όσα αναφέρουν και οι Τούρκοι είναι μία ανάσα από τον Λεβαδειακό.

Ο Λεβαδειακός έκλεισε τον Αλιού Μπάτζι. Αυτό αναφέρουν πηγές από την Τουρκία.

Ο Σενεγαλέζος φορ είναι δεξιοπόδαρος με ύψος 1,90 κι έχει φτάσει μέχρι την Ελπίδων της χώρας του με την οποία είχε 13 γκολ σε 21 ματς. Ο Μπάτζι γεννήθηκε στις 10/10/97 κι έμεινε ελεύθερος από την τουρκική Σίβασπορ. Με τον συγκεκριμένο σύλλογο την περασμένη περίοδο είχε στη δεύτερη κατηγορία 22 ματς με 4 γκολ και 1 ασίστ.

Το 2017 ο Μπάτζι ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Τζουγκάρντεν. Εκεί μέτρησε 54 ματς με 15 γκολ και 4 ασίστ και τον αγόρασε με 1,5 εκατ. ευρώ η Ραπίντ Βιέννης.

Οι Αυστριακοί έναν χρόνο αργότερα τον πούλησαν στην Αλ Αχλί της Αιγύπτου και το 2022 γύρισε στην Ευρώπη για την γαλλική Αμιάν. Κατέγραψε 14 γκολ και 3 ασίστ σε 34 παιχνίδια και τον αγόρασε με 3 εκατ. ευρώ η Μπορντό με την οποία είχε 47 ματς, 5 γκολ και 4 ασίστ. Στην Τουρκία έχει παίξει ακόμα στις Γκαζιάντεπ, Άνκαραγκιουτσου.

