Λεβαδειακός: Ο Αλιού Μπάτζι προ των πυλών
Ο Λεβαδειακός έκλεισε τον Αλιού Μπάτζι. Αυτό αναφέρουν πηγές από την Τουρκία.
Ο Σενεγαλέζος φορ είναι δεξιοπόδαρος με ύψος 1,90 κι έχει φτάσει μέχρι την Ελπίδων της χώρας του με την οποία είχε 13 γκολ σε 21 ματς. Ο Μπάτζι γεννήθηκε στις 10/10/97 κι έμεινε ελεύθερος από την τουρκική Σίβασπορ. Με τον συγκεκριμένο σύλλογο την περασμένη περίοδο είχε στη δεύτερη κατηγορία 22 ματς με 4 γκολ και 1 ασίστ.
Το 2017 ο Μπάτζι ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Τζουγκάρντεν. Εκεί μέτρησε 54 ματς με 15 γκολ και 4 ασίστ και τον αγόρασε με 1,5 εκατ. ευρώ η Ραπίντ Βιέννης.
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Οι Αυστριακοί έναν χρόνο αργότερα τον πούλησαν στην Αλ Αχλί της Αιγύπτου και το 2022 γύρισε στην Ευρώπη για την γαλλική Αμιάν. Κατέγραψε 14 γκολ και 3 ασίστ σε 34 παιχνίδια και τον αγόρασε με 3 εκατ. ευρώ η Μπορντό με την οποία είχε 47 ματς, 5 γκολ και 4 ασίστ. Στην Τουρκία έχει παίξει ακόμα στις Γκαζιάντεπ, Άνκαραγκιουτσου.
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