Νίκη Βόλου - ΑΕΛ: Ο Νοικοκυράκης άνοιξε το σκορ, αλλά οι γηπεδούχοι το γύρισαν σε μόλις 8 λεπτά
Η Νίκη Βόλου αγωνίζεται αυτή τη στιγμή κόντρα στην ΑΕΛ για τη 5η αγωνιστική της Superleague 2, με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 2-1, αν και οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που σκόραραν πρώτοι.
Αναλυτικότερα, οι «βυσσινί» άνοιξαν το σκόρ μόλις στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης, χάρη στον Βαγγέλη Νοικοκυράκη, ο οποίος βγήκε στην αντεπίθεση και με ένα πολύ όμορφο γκολ μέσα από την μικρή περιοχή, έβαλε την ομάδα του σε θέση οδηγού.
Ωστόσο το σύνολο του Αλέκου Βοσνιάδη αντέδρασε άμεσα, με τον Νίκο Βαφέα να ισοφαρίζει στο 15' με ένα εξίσου όμορφο γκολ. Η Νίκη χρειάστηκε μόλις 8 λεπτά για να πάρει τα ηνία του παιχνιδιού, καθώς στο 23' το τέρμα του Άνταμ Τζανετόπουλου διπλασίασε το προβάδισμα για τον σύλλογο από την Μαγνησία.
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