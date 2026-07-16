Σε αντίθεση με την περασμένη σεζόν την αγωνιστική περίοδο 2026-27 ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας θα γίνει μετά το τέλος των Play Offs.

Γνωστό έγινε το συνολικό πρόγραμμα της Stoiximan Super League για τη σεζόν 2026-27 και έγινε γνωστό το συνολικό καλεντάρι της ποδοσφαιρικής χρονιάς. Η μεγάλη διαφορά σε σχέση με την περασμένη σεζόν έχει να κάνει με τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο το μεγάλο ματς του θεσμού θα γίνει μετά το τέλος των Play Offs, τόσο για το 1-4 όσο και για το 5-8. Θυμίζουμε πως τη χρονιά που ολοκληρώθηκε ο ΟΦΗ σήκωσε το Κύπελλο στις 25 Απριλίου και έκανε... διαδικαστικές τις τελευταίες τέσσερις αγωνιστικές του 5-8.

Τα Play Off θα κάνουν σέντρα στις 3 Απριλίου και θα τελειώσουν στις 16 Μαΐου, ενώ τα Play Out θα ολοκληρωθούν στις 21/5. Από την πλευρά του ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας είναι προγραμματισμένος για τις 22 Μαΐου.

To καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας

1η φάση:

17-18-19 Αυγούστο

League Phase:

1η αγωνιστική: 1-2-3 Σεπτεμβρίου

2η αγωνιστική: 8-9-10 Σεπτεμβρίου

3η αγωνιστική: 15-16-17 Σεπτεμβρίου

4η αγωνιστική: 27-28-29 Οκτωβρίου

5η αγωνιστική: 1-2-3 Δεκεμβρίου

Playoffs (για τις ομάδες 5-12, μονά ματς)

22-23 Δεκεμβρίου

Προημιτελικά (μονά ματς)

12-13-14 Ιανουαρίου

Ημιτελικά

Πρώτο ματς: 2-3-4 Φεβρουαρίου

Ρεβάνς: 9-10-11 Φεβρουαρίου

Τελικός

22 Μαΐου