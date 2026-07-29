Την ερχόμενη Παρασκευή (31/7) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των προκριματικών του Κυπέλλου Ελλάδας, του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών και του πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής.

Ημέρα κληρώσεων θα είναι η ερχόμενη Παρασκευή (31/7) για το Κύπελλο Ελλάδας και ακόμα δύο διοργανώσεις της ΕΠΟ. Οι κληρώσειις θα διεξαχθούν στην αίθουσα Aegean του ξενοδοχείου Athens Marriott και θα μεταδοθούν μέσω live streaming από το το Hellenic Football Family, το κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube.

Στις 10:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των αγώνων για την 1η και 2η φάση του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών Ομάδων. Καλεσμένος ο Νίκος Μπαδήμας, προπονητής του ΑΟ Τρικάλων, της ομάδας που κατέκτησε το τρόπαιο την περυσινή σεζόν.

Στις 11:30 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του 1ου και 2ου προκριματικού γύρου της 1ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, με καλεσμένο τον Θανάση Στάικο, προπονητή της Ελλάς Σύρου.

Τέλος, στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της 1ης φάσης της Γ' Εθνικής. Από την κλήρωση θα προκύψουν τα παιχνίδια των 10 ομίλων της κατηγορίας. Καλεσμένος θα είναι ο εμβληματικός Κριστόφ Βαζέχα, ο οποίος πλέον είναι προπονητής του ΠΑΣ Πρέβεζα.

Ποιοι συμμετέχουν στα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδας

Στον 1 ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας θα λάβουν μέρος οι 13 ομάδες που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League 2 την αγωνιστική περίοδο 2026/2027, καθώς και η Κυπελλούχος Ομάδα του Κυπέλλου Ερασιτεχνικών ομάδων περιόδου 2025/2026, ο ΑΟ Τρίκαλα.

Από την κλήρωση θα προκύψει ένα ζευγάρι και οι υπόλοιπες 12 ομάδες θα προκριθούν στον δεύτερο προκριματικό γύρο χωρίς αγώνα. Ο αγώνας του 1ου προκριματικού γύρου είναι μονός και γηπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι χωρίς παράταση.

Στον 2ο προκριματικό γύρο θα λάβουν μέρος η μία ομάδα που προκρίθηκε από τον πρώτο προκριματικό γύρο, οι 12 ομάδες που προκρίθηκαν στο δεύτερο προκριματικό γύρο χωρίς αγώνα, καθώς και οι 9 ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League 1 την αγωνιστική περίοδο 2026/2027 και δεν αγωνίζονται στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το σύνολο των ομάδων που θα συμμετάσχουν είναι 22 ομάδες.

Από την κλήρωση θα δημιουργηθούν έντεκα 11 ζευγάρια. Οι αγώνες του δεύτερου προκριματικού γύρου είναι μονοί και γηπεδούχος ομάδα είναι η ομάδα που κληρώνεται πρώτη σε κάθε ζευγάρι. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση πέναλτι χωρίς παράταση.