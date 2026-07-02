Η ΕΠΟ έκανε γνωστή την προκήρυξη για το Κύπελλο Ελλάδος ενόψει της νέας σεζόν με τελικό προορισμό την 22η Μαϊου όπου είναι ο μεγάλος τελικός.

Ήταν γνωστό και έγινε επίσημο. Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος της νέας σεζόν θα είναι στις 22 Μαϊου και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ, επιστρέφοντας μετά από έναν χρόνο καθώς πέρσι πραγματοποιήθηκε στο Πανθεσσαλικό.

Η ΕΠΟ έκανε γνωστή την προκήρυξη όπου υπάρχει το αναλυτικό πρόγραμμα μέχρι το μεγάλο ραντεβού όπου θα φανεί ποια ομάδα θα διαδεχθεί τα σκήπτρα του ΟΦΗ ή αν θα τα διατηρήσει ο ίδιος.

Στις 11 Αυγούστου ξεκινούν τα προκριματικά ενόψει της League Phase που θα κάνει την πρώτη σέντρα στις 3 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος προκριματικός γύρος (11/08/2026): Ομάδες Super League 2 & Κυπελλούχος Κυπέλλου Ερασιτεχνών ομάδων

2ος προκριματικός γύρος (17-19/08/2026): Ομάδες Super League 2 ή, Κυπελλούχος Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ομάδων και 9 ομάδες της Super League 1

League Phase

1η αγωνιστική (01-03/09/2026)

2η αγωνιστική (08-10/09/2026): Αγωνίζονται μόνο οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη

3η αγωνιστική (15-17/09/2026): Αγωνίζονται όλοι εκτός των ομάδων που παίζουν Ευρώπη

4η αγωνιστική (27-29/10/2026)

5η αγωνιστική (02/12/2026): Θα διεξαχθούν όλοι οι αγώνες την ίδια ημέρα

Play offs (22-23/12/2026)

Προημιτελικοί (12-14/01/2027)

Ημιτελικοί

1η αγωνιστική (02-04/02/2027)

2η αγωνιστική (09-11/02/2027)

Τελικός: 22 Μαΐου 2027