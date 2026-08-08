Δεν θα πιστέψεις τι περιέχει το επικό πακέτο της Τραμπζονσπόρ για τον Σαλάχ: Αμάξια, βίλες και... χαρτιά τουαλέτας

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι επίσημα ποδοσφαιριστής της Τραμπζονσπόρ και στην Τουρκία διέρρευσαν οι λεπτομέρειες της απίστευτης συμφωνίας των δύο πλευρών.

Μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές βόμβες του φετινού καλοκαιριού είναι γεγονός καθώς ο Μοχάμεντ Σαλάχ άφησε στα... κρύα τη Μπεσίκτας για να φορέσει τη φανέλα της Τραμπζονσπόρ.

Ο 34χρονος αστέρας είχε μείνει ελεύθερος από τη Λίβερπουλ και ήθελε να βρει μία νέα πρόκληση στην καριέρα του, με τον τουρκικό σύλλογο να προσφέρει ένα μυθικό συμβόλαιο για να πείσει τον ποδοσφαιριστή.

Τα τούρκικα ΜΜΕ διέρρευσαν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας των δύο πλευρών και πραγματικά αυτά που περιλαμβάνει το συμβόλαιο του Αιγύπτιου εξτρέμ είναι από άλλο... πλανήτη.

Αρχικά, για τα επόμενα δύο χρόνια, ο Σαλάχ θα γίνει κατά 30 εκατ. ευρώ πλουσιότερος (!) ενώ το μπόνους υπογραφής του συμβολαίου του αγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ και για τον ατζέντη του υπάρχει ένα ποσό κοντά στα 14 εκατ. ευρώ ως commission.

Πέρα από αυτά τα απίθανα μεγέθη στα ποσά, ο Αιγύπτιος θα λάβει το 20% επί των πωλήσεων που θα κάνει το κλαμπ με το δικό του όνομα (από φανέλες με το όνομα του μέχρι αντικείμενα). Παράλληλα, η Τραμπζονσπόρ του εξασφάλισε τέσσερα luxury αμάξια από τη BMW τα οποία θα είναι για τον πατέρα του, τη μητέρα του, τη γυναίκα του και τον αδερφό του.

Δύο υπερπολυτελή βίλες σε Ντουμπάι και στη λίμνη Ουνζουγκίλ στη Τουρκία, κάλυψε των εξόδων για το σχολείο των παιδιών του, σχεδόν 20 χιλιάδες ευρώ για τις αγορές του μήνα από το σούπερμαρκετ, άλλες 10 χιλιάδες ευρώ για το κομμωτήριο της γυναίκας του και ανάμεσα σε όλα αυτά, υπάρχει όρος ακόμα και για χαρτί υγείας όπου η ομάδα θα διαθέσει 5 χιλιάδες ευρώ (!) το μήνα.