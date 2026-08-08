Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20: Η Ρούσσου στον τελικό στα 800μ. στο Όρεγκον
Η Ιουλιάννα Ρούσσου πέτυχε τον πρώτο στόχο του ταξιδιού της στο Όρεγκον, την πρόκριση στον τελικό των 800μ. στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20 και την Κυριακή (9/8, 05:17 ώρα Ελλάδος) θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει μετάλλιο στη διοργάνωση.
Αν τα καταφέρει θα γίνει η 2η Ελληνίδα που θα ανεβαίνει στο βάθρο των 800μ. σε παγκόσμιο πρωτάθλημα Κ20, μετά την Έλλη Δεληγιάννη, το 2021 στο Ναϊρόμπι.
Η Ρούσσου στην ημιτελική φάση, με ελεγχόμενη κούρσα πήρε τη 2η θέση στη 2η σειρά και με 2:02.95 εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στον τελικό.
Η 19χρονη αθλήτρια του ΓΣ Ηλιούπολης, που γυμνάζεται με τον Δημήτρη Πλατή, είναι η κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ Κ20 με 2:01.27, από τη φετινή περίοδο.
Τώρα πέτυχε τον 3ο ταχύτερο χρόνο των ημιτελικών, όμως αυτό πέρα από την ψυχολογία, δεν σημαίνει κάτι παραπάνω.
Τον καλύτερο χρόνο σημείωσε η Αμερικανίδα, Πέιτζ Σέπαρντ με 2:01.97 κι ακολούθησε η Βρετανίδα, Σαϊκίρα Κινγκ με 2:02:93, ενώ στις φιναλίστ φιγουράρει και το όνομα της Ζίβα Ρέμιτς, πρόκειται για τη 16χρονη Σλοβένα πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ18 στο Ριέτι, το νέο μεγάλο αστέρι της απόστασης, η οποία έχει ρεκόρ στο 1:59.64!
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