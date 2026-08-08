Ο Κριστάντους Ούτσε της Χετάφε υπέστη σοκαριστικό τραυματισμό στο φιλικό με τη Μονακό, και οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως θα χάσει όλη τη σεζόν!

Ένα σοκαριστικό στιγμιότυπο στιγμάτισε τη φιλική αναμέτρηση της Μονακό με τη Χετάφε (1-0, 6/8) στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δυο συλλόγων ενόψει της σεζόν που ξεκινάει σε λίγες ημέρες.

Στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης και με το σκορ στο 1-0 υπέρ των Μονεγάσκων, ο Κριστάντους Ούτσε δέχθηκε ένα πολύ άσχημο και σκληρό μαρκάρισμα από τον Κριστιάν Μαβισά, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο χορτάρι και να «σφαδάζει» από τον πόνο. Ο ρέφερι της συνάντησης αμέσως έδειξε την κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της γαλλικής ομάδας, δείγμα της σκληρότητας του μαρκαρίσματος.

Ο Ούτσε αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα θα χάσει όλη τη σεζόν (2026-2027), αφού υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο δεξί γόνατο, που χρήζει χειρουργικής επέμβασης.