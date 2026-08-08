Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Ούτσε: Πιθανό να χάσει όλη τη σεζόν ο στράικερ της Χετάφε (vid)
Ένα σοκαριστικό στιγμιότυπο στιγμάτισε τη φιλική αναμέτρηση της Μονακό με τη Χετάφε (1-0, 6/8) στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δυο συλλόγων ενόψει της σεζόν που ξεκινάει σε λίγες ημέρες.
Στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης και με το σκορ στο 1-0 υπέρ των Μονεγάσκων, ο Κριστάντους Ούτσε δέχθηκε ένα πολύ άσχημο και σκληρό μαρκάρισμα από τον Κριστιάν Μαβισά, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο χορτάρι και να «σφαδάζει» από τον πόνο. Ο ρέφερι της συνάντησης αμέσως έδειξε την κόκκινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της γαλλικής ομάδας, δείγμα της σκληρότητας του μαρκαρίσματος.
Ο Ούτσε αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα θα χάσει όλη τη σεζόν (2026-2027), αφού υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο δεξί γόνατο, που χρήζει χειρουργικής επέμβασης.
🚑🔵 CHRISTANTUS UCHE, fuera toda la temporada… pic.twitter.com/Kiqzz0Twtk— Sp_ | Getafe (@Sp_Getafe) August 7, 2026
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