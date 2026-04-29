Λαμπρόπουλος: «Το κλαμπ χρειαζόταν το Κύπελλο για να φανεί η δυναμική και το μεγαλείο του»
Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία στο Πανθεσσαλικό, καθώς σήκωσε το Κύπελλο Ελλάδας και έφερε τίτλο στο Ηράκλειo μετά από 39 χρόνια. Ο αρχηγός Βασίλης Λαμπρόπουλος σήκωσε μαζί με τη «σημαία» του συλλόγου, τον Χουάν Νέιρα, το τρόπαιο στον ουρανό του Βόλου και με ανάρτηση του στα Social Media τόνισε την ανάγκη που είχαν τόσο το κλαμπ, όσο και οι Ομιλίτες γι' αυτήν την επιτυχία.
Αξιοσημείωτο, πως ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός έκανε tag στην ανάρτηση του όλους τους συνοδοιπόρους του σε αυτόν τον ιστορικό θρίαμβο.
Η ανάρτηση του Βασίλη Λαμπρόπουλου
«Ο αθλητισμός έχει πολλές κακές στιγμές και λίγες καλές αλλά αυτές είναι που μένουν χαραγμένες για πάντα μέσα σου! Πέσαμε,δυσκολευτήκαμε,πιεστήκαμε, απογοητευτήκαμε αλλά καταφέραμε μέσα σε λίγους μήνες να φέρουμε τα κάτω πάνω και να ζήσουμε αυτές τις μοναδικές στιγμές!
Στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες σε όλους μας! Το ευχαριστώ είναι λίγο σε όλους εσάς, που τελικά τα παιδιά μου κατάφεραν να ζήσουν από κοντά αυτή τη στιγμή! Για το κλαμπ είναι κάτι που το χρειαζόταν για να φανεί η δυναμική και το μεγαλειο του…
Για τους φιλάθλους είναι μια εξιλέωση για όλα αυτά τα χρονια όπου πλέον θα βγουν νέοι φίλαθλοι για να συνεχίζουν να στηρίζουν!».
