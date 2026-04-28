Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, με επιστολή του προς τον Μιχάλη Μπούση συνεχάρη τον ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου και τους Ομιλίτες για την άψογη συμπεριφορά.

Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία στον Βόλο, καθώς θριάμβευσε στον τελικό με τον ΠΑΟΚ και επέστρεψε στο Ηράκλειο με το δεύτερο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του συλλόγου. O πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, με επιστολή του προς τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Μιχάλη Μπούση συνεχάρη τον Όμιλο, όπως και τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι είχαν εξαιρετική παρουσία τόσο στην πόλη, όσο και στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Θυμίζουμε πως ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας δεν έκανε την απονομή του τροπαίου στους Κρητκούς, καθώς όπως και στον περσινό τελικό με τον Ολυμπιακό είχε συμφωνηθεί από πριν πως στο ενδεχόμενο που θα κατακτούσε το Κύπελλο ο ΟΦΗ την «κούπα» θα την παρέδιδε ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου και αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, Νίκος Τζώρτζογλου, ο οποίος βρίσκεται και πολύ κοντά στο κλαμπ.

Η επιστολή του Μάκη Γκαγκάτση

«Αξιότιμε Πρόεδρε,

Εκ μέρους της ΕΠΟ και προσωπικά, σας απευθύνω τα θερμά και ειλικρινή μου συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας 2026, η οποία αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για τον σύλλογό σας, την Κρήτη και, ευρύτερα, το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Είναι σπουδαίο να βλέπουμε μια ομάδα της περιφέρειας να φτάνει στην κορυφή, αποδεικνύοντας ότι η σωστή οργάνωση και η πίστη μπορούν να υπερβούν κάθε εμπόδιο.

Με την ευκαιρία, επιθυμώ να συγχαρώ τους φιλάθλους σας, που με τη στάση τους συνέβαλαν στη δημιουργία υποδειγματικής ατμόσφαιρας, τόσο στους δρόμους του Βόλου όσο και στις εξέδρες, σε πλήρη αρμονία με τους φιλάθλους του έτερου φιναλίστ, ΠΑΟΚ.

Αυτή η συνύπαρξη και ο αμοιβαίος σεβασμός αποτέλεσε το σπουδαιότερο στοιχείο του τελικού, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του, αναδεικνύοντας στην πράξη την ενότητα και τις αξίες που οφείλει και μπορεί να υπηρετεί το ποδόσφαιρο.

Κλείνοντας, εύχομαι στον ΟΦΗ καλή επιτυχία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με εκτίμηση,

Μάκης Γκαγκάτσης

Πρόεδρος ΕΠΟ».