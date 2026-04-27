Ο Χρήστος Κόντης απηύθυνε το δικό του ευχαριστώ σε όλους για τη μεγάλη στιγμή που έζησε ο ΟΦΗ και τη λατρεία που βιώνει ο ίδιος.

Ο Χρήστος Κόντης απολαμβάνει κάθε στιγμή στον ΟΦΗ και στο Ηράκλειο.

Ο 50χρονος τεχνικός, ο οποίος έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου και με ανάρτησή του στα social media είπε το δικό του ευχαριστώ από καρδιάς.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Κόντης:

«Αυτό το συναίσθημα δεν περιγράφεται εύκολα.

Λίγες μέρες πριν τον τελικό το είπα γιατί το πίστευα. Όχι από ενθουσιασμό της στιγμής, αλλά γιατί έβλεπα καθημερινά τι κάνει αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα δούλεψε πολύ. Πέρασε δύσκολες στιγμές, πίεση, αμφισβήτηση. Κράτησε χαρακτήρα και έμεινε ενωμένη μέχρι το τέλος, χωρίς να χάσει τον στόχο της. Και κατάφερε κάτι ακόμα μεγαλύτερo, να βάλει στο πλάνο έναν στόχο που δεν υπήρχε καν στο πίσω μέρος του μυαλού — τον τελικό Κυπέλλου.

Φτάνοντας εκεί, τα παιδιά έδειξαν τι σημαίνει να παίζεις για κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό σου. Με καθαρό μυαλό, ένταση και πίστη μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είμαι περήφανος για αυτούς. Για τη νοοτροπία τους, τη συνέπειά τους και τον τρόπο που στάθηκαν σε όλη τη διαδρομή.

Ευχαριστώ την Κρήτη, τον πρόεδρό μας κ. Μπούση για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη, τους συνεργάτες μου και το team μου που ήταν μαζί μου από την αρχή, και τους φιλάθλους που είναι πάντα ο δωδέκατος παίκτης μας. Και πάνω απ’ όλα, τους παίκτες μου. Γιατί αυτοί έκαναν όλους τους στόχους πραγματικότητα.

Ευχαριστώ από καρδιάς».



