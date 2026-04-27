Ο κόσμος του ΟΦΗ αποθεώνει τους παίκτες για την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Ντελίριο ενθουσιασμού στο Ηράκλειο. Οι παίκτες του ΟΦΗ παρελαύνουν με ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους της πόλης και μία ασπρόμαυρη λαοθάλασσα τους αποθεώνει.

Στη θέα του Κυπέλλου επικράτησε παράνοια στους οπαδούς του ΟΦΗ, ενώ οι ποδοσφαιριστές γιόρταζαν με μπύρες στα χέρια.

Η Κρήτη στις φλόγες για το καμάρι της τον ΟΦΗ, με τις εικόνες να είναι δύσκολο να περιφραφούν.

Οι φίλοι του ΟΦΗ με κόρνες ετοιμάζοντα να ζήσουν ιστορικές στιγμές στην παρέλαση για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας#ofi pic.twitter.com/nH5RiP6Ktz — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 27, 2026

Οι τρελαμένοι φίλοι του ΟΦΗ έχουν βγει στους δρόμους της πόλης για τη μεγάλη παρέλαση της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας #ofi pic.twitter.com/FObpfrWgZt — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 27, 2026

Οι φίλοι του ΟΦΗ έχουν αρχίσει τη δική τους γιορτή για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στην παρέλαση με το ανοιχτό πούλμαν στο Ηράκλειο.#ofi pic.twitter.com/2NARssWv60 April 27, 2026