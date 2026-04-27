ΟΦΗ: Παράνοια στην παρέλαση των Κυπελλούχων
Ντελίριο ενθουσιασμού στο Ηράκλειο. Οι παίκτες του ΟΦΗ παρελαύνουν με ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους της πόλης και μία ασπρόμαυρη λαοθάλασσα τους αποθεώνει.
Στη θέα του Κυπέλλου επικράτησε παράνοια στους οπαδούς του ΟΦΗ, ενώ οι ποδοσφαιριστές γιόρταζαν με μπύρες στα χέρια.
Η Κρήτη στις φλόγες για το καμάρι της τον ΟΦΗ, με τις εικόνες να είναι δύσκολο να περιφραφούν.
Δείτε τα βίντεο
Οι φίλοι του ΟΦΗ με κόρνες ετοιμάζοντα να ζήσουν ιστορικές στιγμές στην παρέλαση για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας#ofi pic.twitter.com/nH5RiP6Ktz— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 27, 2026
Οι τρελαμένοι φίλοι του ΟΦΗ έχουν βγει στους δρόμους της πόλης για τη μεγάλη παρέλαση της κατάκτησης του Κυπέλλου Ελλάδας #ofi pic.twitter.com/FObpfrWgZt— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 27, 2026
Οι φίλοι του ΟΦΗ έχουν αρχίσει τη δική τους γιορτή για την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας στην παρέλαση με το ανοιχτό πούλμαν στο Ηράκλειο.#ofi pic.twitter.com/2NARssWv60— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 27, 2026
Γκάζια, κόρνες και έτοιμοι για ξεφάντωμα οι φίλοι του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου!#ofi pic.twitter.com/XGncTtNvvq— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) April 27, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.