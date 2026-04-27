Σύλλογος χωρίς σύγχρονο γήπεδο δεν μπορεί να εξελιχθεί και ο μεγαλομέτοχος του ΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης έριξε το σύνθημα.

Στη Λότζια, στο ιστορικό κτήριο του Ηρακλείου, ο Μπούσης τόνισε ότι στον ΟΦΗ μπήκαν γερά θεμέλια και ότι είναι απαραίτητο ένα νέο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε: «Όταν ξεκίνησα να δουλεύω από μικρό παιδί ο πατέρας μου, μου είπε "παιδί μην χτίζεις ποτέ στην άμμο, να βάζεις γερά θεμέλια". Έχω βάλει αυτά τα θεμέλια, ο ΟΦΗ γύρισε πάλι στις δόξες του, Όπως πανηγυρίζει ο κόσμος και νιώθει αυτή την περηφάνια που είναι ΟΦΗ, να τη νιώθει για πάντα στη ζωή του και να μην περάσει ξανά αυτά που πέρασε.

Θέλω όλοι να στηρίξετε την ομάδα, όπως τη στήριξα κι εγώ τόσα χρόνια, να γίνει ένα νέο γήπεδο καινούριο και να γίνουμε ο ΟΦΗ που πρέπει να είμαστε».