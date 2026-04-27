Ο Χρήστος Κόντης με τον ΟΦΗ έγινε ο 28ος Έλληνας προπονητής που σήκωσε Κύπελλο Ελλάδας. Το επίτευγμα του 50χρονου προπονητή.

Το όνομα του Χρήστου Κόντη έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΟΦΗ.

Ο 50χρονος τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε την κρητική ομάδα στα μισά της σεζόν και σε δεινή θέση στη βαθμολογία της Super League, κατάφερε να της δώσει αγωνιστική ταυτότητα και να την οδηγήσει στο δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της.

Ο Κόντης, παράλληλα, έγινε ο 19ος Έλληνας τεχνικός που κατακτά το τρόπαιο. Συνολικά, 28 φορές ομάδες με Έλληνα τεχνικό στον πάγκο σήκωσαν το Κύπελο Ελλάδας. Σε 83 απονομές Κυπέλλου το ποσοστό των Ελλήνων προπονητών είναι 33,7% κι αυτό δείχνει το τι κατάφερε να πετύχει ο Κόντης.

Πρώτοι σε κατακτήσεις είναι τα αδέρφια Γιάννης και Βαγγέλης Χέλμης, οι οποίοι σήκωσαν τέσσερα σερί Κύπελλα με τον Ολυμπιακό τη δεκαετία του '50, ενώ ο Κόντης ισοφάρισε σε κατακτήσεις τους Δαρίβα, Νεγρεπόντη, Ασδέρη.

Αναλυτικά οι Έλληνες προπονητές που κατέκτησαν Κύπελλο.

Χρήστος Κόντης: 2024 Παναθηναϊκός, 2026 ΟΦΗ.

Στέλιος Μανωλάς: 2016 ΑΕΚ

Γιάννης Αναστασίου 2024: Παναθηναϊκός

Νίκος Νιόπλιας 2010: Παναθηναϊκός

Γιώργος Δώνης: 2007 ΑΕΛ Novibet

Αγγελος Αναστασιάδης: 2003 ΠΑΟΚ

Γιάννης Παθιακάκης: 2000 ΑΕΚ

Χρήστος Εμβολιάδης: 1998 Πανιώνιος

Πέτρος Ραβούσης: 1997 ΑΕΚ

Βασίλης Δανιήλ: 1991 Παναθηναϊκός

Λάξης Πετρόπουλος: 1982 Παναθηναϊκός

Σάββας Βασιλειάδης: 1980 Καστοριά

Γιώργος Δαρίβας: 1975 Ολυμπιακός

Λάκης Πετρόπουλος: 1972 Ολυμπιακός

Γιώργος Δαρίβας: 1971 Ολυμπιακός

Λάκης Πετρόπουλος: 1969 Παναθηναϊκός

Τρύφων Τζανετής: 1966 ΑΕΚ

Γιάννης Χέλμης 1963: Ολυμπιακός

Κωνσταντίνος Νεγρεπόντης: 1956 ΑΕΚ

Γιάννης Χέλμης, Βαγγέλης Χέλμης: 1954 Ολυμπιακός

Γιάννης Χέλμης, Βαγγέλης Χέλμης: 1953 Ολυμπιακός

Γιάννης Χέλμης, Βαγγέλης Χέλμης: 1952 Ολυμπιακός

Γιάννης Χέλμης, Βαγγέλης Χέλμης: 1951 Ολυμπιακός

Αντώνης Μηγιάκης: 1948 Παναθηναϊκός

Θεμιστοκλής Ασδέρης: 1947 Ολυμπιακός

Θεόδωρος Δημητριάδης: 1940 Παναθηναϊκός

Κωνσταντίνος Νεγρεπόντης: 1939 ΑΕΚ

Θεμιστοκλής Ασδέρης: 1932 ΑΕΚ

Το επίτευγμα του Κόντη

Ο τεχνικός του ΟΦΗ είχε κατακτήσει και δύο Κύπελλα νωρίτερα. Ως βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς το 2022 και ως πρώτος προπονητής του τριφυλλιού το 2024 στον τελικό με τον Άρη, επίσης στο Πανθεσσαλικό.

Πήρε Κύπελλο με δύο διαφορετικές ομάδες, λοιπόν, κάτι που δεν έχουν καταφέρει πάρα πολλοί. Μόλις έξι κι ο Κόντης είναι ανάμεσά τους.

Την αρχή έκανε ο Θεμιστοκλής Ασδέρης, ο οποίος το 1932 πήρε τον τίτλο με την ΑΕΚ κόντρα στον Άρη και το 1947 πανηγύρισε ξανά τον τίτλο, αλλά τότε βρισκόταν στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο σπουδαίος Λάκης Πετρόπουλος πήρε το 1969 το Κύπελλο με τον Παναθηναϊκό και το 1973 με τον Ολυμπιακό, πριν κάνει τρεις τις κατακτήσεις του το 1982, αλλά ξανά με τον Παναθηναϊκό.

Ο τεράστιος Λες Σάνον πήρε το Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ κι έπειτα με τον Ηρακλή! Ο Κάζιμιρ Γκόρσκι, παράλληλα, το κατέκτησε το 1977 με τον Παναθηναϊκό και το 1981 με τον Ολυμπιακό! Κορυφαίος όλων ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος το Κύπελλο το 1996 με την ΑΕΚ, το 1999 και το 2005 με τον Ολυμπιακό και το 2001 με τον ΠΑΟΚ. Με τρεις διαφορετικές ομάδες.

