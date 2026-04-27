ΟΦΗ: Κόντης ο 19ος Έλληνας που σήκωσε το Κύπελλο Ελλάδας
Το όνομα του Χρήστου Κόντη έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΟΦΗ.
Ο 50χρονος τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε την κρητική ομάδα στα μισά της σεζόν και σε δεινή θέση στη βαθμολογία της Super League, κατάφερε να της δώσει αγωνιστική ταυτότητα και να την οδηγήσει στο δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της.
Ο Κόντης, παράλληλα, έγινε ο 19ος Έλληνας τεχνικός που κατακτά το τρόπαιο. Συνολικά, 28 φορές ομάδες με Έλληνα τεχνικό στον πάγκο σήκωσαν το Κύπελο Ελλάδας. Σε 83 απονομές Κυπέλλου το ποσοστό των Ελλήνων προπονητών είναι 33,7% κι αυτό δείχνει το τι κατάφερε να πετύχει ο Κόντης.
Πρώτοι σε κατακτήσεις είναι τα αδέρφια Γιάννης και Βαγγέλης Χέλμης, οι οποίοι σήκωσαν τέσσερα σερί Κύπελλα με τον Ολυμπιακό τη δεκαετία του '50, ενώ ο Κόντης ισοφάρισε σε κατακτήσεις τους Δαρίβα, Νεγρεπόντη, Ασδέρη.
Αναλυτικά οι Έλληνες προπονητές που κατέκτησαν Κύπελλο.
Χρήστος Κόντης: 2024 Παναθηναϊκός, 2026 ΟΦΗ.
Στέλιος Μανωλάς: 2016 ΑΕΚ
Γιάννης Αναστασίου 2024: Παναθηναϊκός
Νίκος Νιόπλιας 2010: Παναθηναϊκός
Γιώργος Δώνης: 2007 ΑΕΛ Novibet
Αγγελος Αναστασιάδης: 2003 ΠΑΟΚ
Γιάννης Παθιακάκης: 2000 ΑΕΚ
Χρήστος Εμβολιάδης: 1998 Πανιώνιος
Πέτρος Ραβούσης: 1997 ΑΕΚ
Βασίλης Δανιήλ: 1991 Παναθηναϊκός
Λάξης Πετρόπουλος: 1982 Παναθηναϊκός
Σάββας Βασιλειάδης: 1980 Καστοριά
Γιώργος Δαρίβας: 1975 Ολυμπιακός
Λάκης Πετρόπουλος: 1972 Ολυμπιακός
Γιώργος Δαρίβας: 1971 Ολυμπιακός
Λάκης Πετρόπουλος: 1969 Παναθηναϊκός
Τρύφων Τζανετής: 1966 ΑΕΚ
Γιάννης Χέλμης 1963: Ολυμπιακός
Κωνσταντίνος Νεγρεπόντης: 1956 ΑΕΚ
Γιάννης Χέλμης, Βαγγέλης Χέλμης: 1954 Ολυμπιακός
Γιάννης Χέλμης, Βαγγέλης Χέλμης: 1953 Ολυμπιακός
Γιάννης Χέλμης, Βαγγέλης Χέλμης: 1952 Ολυμπιακός
Γιάννης Χέλμης, Βαγγέλης Χέλμης: 1951 Ολυμπιακός
Αντώνης Μηγιάκης: 1948 Παναθηναϊκός
Θεμιστοκλής Ασδέρης: 1947 Ολυμπιακός
Θεόδωρος Δημητριάδης: 1940 Παναθηναϊκός
Κωνσταντίνος Νεγρεπόντης: 1939 ΑΕΚ
Θεμιστοκλής Ασδέρης: 1932 ΑΕΚ
Το επίτευγμα του Κόντη
Ο τεχνικός του ΟΦΗ είχε κατακτήσει και δύο Κύπελλα νωρίτερα. Ως βοηθός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς το 2022 και ως πρώτος προπονητής του τριφυλλιού το 2024 στον τελικό με τον Άρη, επίσης στο Πανθεσσαλικό.
Πήρε Κύπελλο με δύο διαφορετικές ομάδες, λοιπόν, κάτι που δεν έχουν καταφέρει πάρα πολλοί. Μόλις έξι κι ο Κόντης είναι ανάμεσά τους.
Την αρχή έκανε ο Θεμιστοκλής Ασδέρης, ο οποίος το 1932 πήρε τον τίτλο με την ΑΕΚ κόντρα στον Άρη και το 1947 πανηγύρισε ξανά τον τίτλο, αλλά τότε βρισκόταν στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο σπουδαίος Λάκης Πετρόπουλος πήρε το 1969 το Κύπελλο με τον Παναθηναϊκό και το 1973 με τον Ολυμπιακό, πριν κάνει τρεις τις κατακτήσεις του το 1982, αλλά ξανά με τον Παναθηναϊκό.
Ο τεράστιος Λες Σάνον πήρε το Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ κι έπειτα με τον Ηρακλή! Ο Κάζιμιρ Γκόρσκι, παράλληλα, το κατέκτησε το 1977 με τον Παναθηναϊκό και το 1981 με τον Ολυμπιακό! Κορυφαίος όλων ο Ντούσαν Μπάγεβιτς, ο οποίος το Κύπελλο το 1996 με την ΑΕΚ, το 1999 και το 2005 με τον Ολυμπιακό και το 2001 με τον ΠΑΟΚ. Με τρεις διαφορετικές ομάδες.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.