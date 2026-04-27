Ιστορικές στιγμές για τον ΟΦΗ! Οι Κρητικοί δυο μέρες μετά το θρίαμβο τους στο Πανθεσσαλικό Στάδιο διοργάνωσαν τη φιέστα στο Ηράκλειο για την κατάκτηση του δεύτερου Κυπέλλου Ελλάδας και οι Ομιλίτες έβαλαν... φωτιά στην πόλη με αμέτρητους πυρσούς.

Από την πλευρά του και ο Χρήστος Κόντης «έζησε» αυτές τις μαγικές στιγμές ως... οπαδός, καθώς σηκώθηκε όρθιος στο ανοιχτό πούλμαν των Κυπελλούχων και άναψε καπνογόνο!