Η «οικογένεια» του ΟΦΗ πήγε το Κύπελλο Ελλάδας στον τάφο του σπουδαίου Ευγένιου Γκέραρντ, ο οποίος ήταν ο πρώτος προπονητής που έφερε το τρόπαιο στην Κρήτη.

Ο ΟΦΗ βιώνει στιγμές... 1987! Μετά από 39 χρόνια το Κύπελλο Ελλάδας επέστρεψε στο Ηράκλειο, έπειτα από τον θρίαμβο των «μαχητών» του Χρήστου Κόντη επί του ΠΑΟΚ. Φυσικά ένα εξέχον μέλος της αιώνιας ιστορίας του συλλόγου είναι ο Ευγένιος Γκέραρντ, ο προπονητής που γιγάντωσε τον Όμιλο και ο πρώτος που έφερε τρόπαιο στην Κρήτη και οι σκέψεις των ανθρώπων της ομάδας δεν θα μπορούσαν να μην πάνε στον «Ολλανδό».

Σε αυτό το πλαίσιο οι Κηρτικοί πήγαν το Κύπελλο Ελλάδας στο χωριό Ελιά και το εναπόθεσαν στον τάφο του εμβληματικού προπονητή του ΟΦΗ ως φόρο τιμής στον Γκέραρντ.

Τις φωτογραφίες ανέβασε στα Social Media ο ιερέας της περιοχής, π. Γεώργιος Μπαλτζάκης, ο οποίος τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη του Γκέραρντ και συνεχάρη την «οικογένεια» του ΟΦΗ για την πρωτοβουλία.

Θυμίζουμε πως οι άνθρωποι του Ομίλου έκαναν ανάλογη κίνηση και για τον μεγάλο Ομιλίτη και σπουδαίο καλλιτέχνη, Μανώλη Λιδάκη.