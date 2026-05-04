Ο μεγαλομέτοχος του ΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης πίστευε στην κατάκτηση του τίτλου και δικαιώθηκε.

Το σύνθημα το έδωσε έπειτα από μία αποτυχία. Ο μεγαλομέτοχος του ΟΦΗ Μιχάλης Μπούσης μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στον περσινό τελικό, δεν έκρυψε την πίστη του ότι σύντομα θα έρθει ένα Κύπελλο. Κι έναν χρόνο αργότερα δικαιώθηκε με τον νικηφόρο τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ.

«Θα έρθουμε ξανά εδώ αν μείνετε "πεινασμένοι" γι' αυτό», είχε πει ο Μπούσης στους παίκτες του ΟΦΗ μετά τον χαμένο τελικό στο ΟΑΚΑ. Ο ΟΦΗ ανέβασε το σχετικό βίντεο και στη συνέχεια τις ατάκες του από την γιορτή στο Ηράκλειο για τα 100 χρόνια του συλλόγου, όπου και πάλι ο Μπούσης δεν έκρυβε την πίστη του:

«Έχω εμπιστοσύνη σε σας, ότι θα μας κάνετε περήφανους και θα ζήσουμε στιγμές σαν αυτές που είδαμε στο βίντεο. Θα σηκώσουμε το κύπελλο και θα γίνουμε σπουδαίοι. Πρέπει να τολμάς, να γίνεις σπουδαίος για να γίνεις μία σπουδαία ομάδα».

Ο ΟΦΗ συνόδευσε την ανάρτηση με το εξής μήνυμα: «Με πίστη, εμπιστοσύνη, υποστήριξη και υπομονή... Αυτό συμβαίνει όταν ξεπερνάς τον καλύτερό σου εαυτό, όταν πραγματικά τολμάς να γίνεις σπουδαίος».

