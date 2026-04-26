Ο μεγάλος ΟΦΗ κατέκτησε το Κύπελλο νικώντας τον ΠΑΟΚ με 3-2 και από την πρώτη στιγμή όλο το Ηράκλειο «καίγεται» από τις εκδηλώσεις λατρείας των φίλων της ομάδας.

Μετά από 39 χρόνια και συγκεκριμένα το 1987 το όνειρο κάθε φίλου του ΟΦΗ έγινε πραγματικότητα. Το καμάρι της Κρήτης κατέκτησε ένα τρόπαιο καθώς επικρατώντας με 3-2 του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό έκαναν δικό τους του Κύπελλο Ελλάδας.

Ένα Κύπελλο που όπως ήταν λογικό πανηγυρίστηκε όπως του άξιζε όχι μόνο στο Βόλο από τους παίκτες και τον κόσμο της ομάδας, αλλά στο Ηράκλειο και σε όλο το νησί της Κρήτης.

Με το που ο Ευαγγέλου σφύριξε για τελευταία φορά, όλοι στο Ηράκλειο βγήκαν έξω και έτρεχαν προς τα «Λιοντάρια», αλλά και την Πλατεία Ελευθερίας, προκειμένου να γιορτάσουν αυτή την τεράστια επιτυχία. Το ένα καπνογόνο διαδεχόταν το άλλο κάνοντας τη νύχτα μέρα με την γιορτή να μην έχει τελειωμό.

Μια γιορτή που όλοι οι φίλοι του ΟΦΗ περίμεναν πως και πως. Περίμεναν να την κάνουν πέρσι, αλλά δεν τα κατάφεραν στον τελικό με τον Ολυμπιακό. Φέτος που δεν έφτασαν απλά στην πηγή, αλλά ήπιαν, όχι νερό, αλλά νέκταρ της επιτυχίας, «έκαψαν» την πόλη του Ηρακλείου και όχι μόνο, καθώς πανηγυρισμοί υπήρξαν σε όλο την Κρήτη. Πανηγυρισμοί που δεδομένα θα κρατήσουν μέχρι το πρωί όπως αξίζει σε μια τόσο μεγάλη επιτυχία.